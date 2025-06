Xbox lanza una tarjeta de expansión de 4TB que cuesta más que una consola

Microsoft ha lanzado oficialmente una nueva tarjeta de expansión de almacenamiento para Xbox Series X y Series S con una capacidad de 4 terabytes, la más grande que ha estado disponible hasta ahora para sus consolas de nueva generación. Pero no es la capacidad lo que está llamando la atención de los jugadores, sino su precio exorbitante, que supera al de una consola completa. Sí, tal como lo lees: esta pequeña tarjeta vale más que una Xbox Series S.

Desarrollada en colaboración con Seagate, esta unidad forma parte de la línea oficial de tarjetas de expansión diseñadas para integrarse directamente con el sistema de almacenamiento interno de las consolas Xbox Series. En otras palabras, se trata de una solución optimizada que garantiza la misma velocidad y compatibilidad que el SSD interno, algo que no siempre se consigue con discos duros externos tradicionales.

Un precio que supera al de la Xbox Series S

Pero hablemos claro: el precio es lo que está generando más polémica. Esta tarjeta de expansión de 4TB tiene un precio sugerido de $499.99 dólares, aunque en Best Buy ya se encuentra a la venta con un pequeño “descuento”, quedando en $429.99 dólares. Aun así, eso es más caro que la propia Xbox Series S, que actualmente ronda entre $299.99 y $379.99 dólares, dependiendo del modelo y las promociones disponibles.

Es decir, podrías comprar una consola nueva, con todo lo necesario para jugar, por menos de lo que cuesta simplemente añadir almacenamiento extra. No es que la expansión no sea útil —los juegos de nueva generación ocupan cada vez más espacio—, pero claramente no es una compra para todos. Es más, algunos usuarios ya están diciendo que por ese dinero es preferible comprar otra consola para dividir la biblioteca de juegos, o incluso considerar una PC gaming de entrada.

¿Qué ofrece esta tarjeta de expansión?

Más allá del precio, la tarjeta de expansión ofrece algunas ventajas técnicas importantes. Utiliza una interfaz PCIe Gen4 x2 y se conecta directamente al puerto de expansión exclusivo de las consolas Xbox Series, lo que le permite funcionar con las mismas velocidades del SSD interno, eliminando problemas de compatibilidad y rendimiento. Además, su diseño compacto y portátil la hace ideal para quienes quieren llevar sus juegos de una consola a otra sin complicaciones.

Es cierto que hay soluciones más económicas, como los discos duros externos tradicionales o los SSD externos vía USB, pero estos no permiten jugar directamente a títulos optimizados para Xbox Series X|S. En cambio, esta tarjeta sí lo permite, por lo que se convierte en la única opción real para quienes quieren más espacio sin sacrificar velocidad.

También hay que mencionar que la capacidad de 4TB es una bendición para quienes tienen bibliotecas enormes, especialmente con la llegada de juegos que superan los 100 GB por instalación. Si eres suscriptor de Xbox Game Pass y sueles descargar muchos juegos para probarlos, seguramente entiendes lo frustrante que es tener que borrar uno para instalar otro.

¿Vale la pena la inversión?

La pregunta del millón: ¿vale la pena pagar más de $400 por almacenamiento adicional? La respuesta no es tan sencilla. Para los jugadores más hardcore, streamers o quienes realmente no quieren estar moviendo archivos entre discos, puede ser una inversión justificable. También podría tener sentido para familias con varios usuarios y múltiples cuentas que comparten una misma consola.

Sin embargo, para el jugador promedio, este precio puede ser difícil de digerir. Especialmente si consideramos que, por esa misma cantidad de dinero, uno podría adquirir una consola nueva, o invertir en otros accesorios, como un segundo control, unos buenos audífonos o incluso una pantalla de mayor calidad.

Algunos usuarios ya están esperando que con el paso del tiempo estas tarjetas bajen de precio, como suele ocurrir con otros accesorios tecnológicos. Pero por ahora, este modelo de 4TB está claramente dirigido a un público muy específico: quienes realmente necesitan el espacio extra y no tienen problema en pagar lo que cuesta.

Por ahora, puedes encontrar esta tarjeta de expansión de 4TB para Xbox Series X|S disponible en Best Buy, tanto en tiendas físicas como en su sitio web oficial. Si tienes espacio en tu billetera —y en tu consola—, podrías considerarla. Pero si eres de los que cuidan cada dólar, tal vez convenga seguir esperando… o liberar algo de espacio antes de instalar ese próximo juego de 150 GB.

Sigue leyendo:

• Xbox quiere que compres juegos directamente desde tu celular

• Microsoft prepara una jugada maestra: la próxima Xbox podría ejecutar juegos exclusivos de PlayStation

• Xbox está ganando dinero gracias a la PlayStation 5 y Sony no puede detenerlo