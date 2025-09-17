Tiroteo en Pennsylvania: Ataque deja tres policías muertos y otros heridos

Cinco agentes de policía fueron baleados la tarde de este miércoles en un tiroteo en el sur de Pennsylvania, tres de ellos perdieron la vida, mientras que el tirador supuestamente se suicidó. Aún se investigan los motivos de la agresión.

El tiroteo ocurrió en la zona de North Codorus, en el condado de York, donde los agentes fueron atacados cuando cumplían con una orden judicial, según informó la cadena NBC.

El incidente ocurrió poco después de las 2 p. m. cerca de la cuadra 1800 de Haar Road en North Codorus Township, al sur de York.

This afternoon, three law enforcement officers were killed in the line of duty in York County. Two more officers were shot and are currently in critical but stable condition, receiving treatment at WellSpan York Hospital, where I visited with their families today.



These officers… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) September 17, 2025

El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, confirmó que “tres agentes del orden público murieron en acto de servicio en el condado de York. Otros dos agentes recibieron disparos y se encuentran en estado crítico pero estable, recibiendo tratamiento en el Hospital WellSpan de York, donde visité hoy a sus familias”-

“Estos agentes representan lo mejor de nosotros. Arriesgaron sus vidas para servir a su comunidad, a su Commonwealth y a su país”, continuó.

“Simplemente no hay palabras que pueda ofrecer para aliviar el dolor que ha experimentado esta comunidad”, dijo el Comisionado de la Policía Estatal de Pensilvania, Coronel Christopher Paris.

The @FBI and @ATFHQ are on the scene supporting local law enforcement following the shooting of multiple police officers in York County, Pennsylvania.



Violence against law enforcement is a scourge on our society and never acceptable. Pray for the officers involved. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 17, 2025

El vicegobernador de Pensilvania, Austin Davis, pidió en redes sociales que “oren por los oficiales y las personas involucradas en el tiroteo en el condado de York” e instó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades.

Agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) acudieron a la escena del tiroteo para ayudar con la investigación, dijo la agencia en una publicación en X.

La fiscal general, Pam Bondi, declaró en redes sociales que el FBI y la ATF están en el lugar para apoyar a las fuerzas del orden locales. “La violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable. Oremos por los agentes involucrados”, escribió en la publicación.

En tanto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que su departamento también está monitoreando la situación y “trabajando con socios interinstitucionales”.

