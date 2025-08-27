El FBI investiga el tiroteo en escuela de Minneapolis como terrorismo y crimen de odio

El tiroteo masivo ocurrido el miércoles en la escuela católica Annunciation de Minneapolis donde murieron dos niños y 17 niños y adultos fueron lesionados está siendo investigado como un acto de terrorismo y un crimen de odio anticatólico, dijo el director del FBI, Kash Patel.

“El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra los católicos, Hubo dos muertos: un niño de 8 años y otro de 10. Además, 14 niños y 3 adultos resultaron heridos.”, declaró Patel en X, añadiendo que el tirador ha sido identificado como “Robin Westman, un varón nacido como Robert Westman”.

“Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico”, explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en una rueda de prensa.

El tiroteo ocurrió esta mañana, sobre las 8:30 a.m. hora local, en la Escuela Católica Annunciation de Minneapolis, en el estado de Minnesota, y provocó una fuerte respuesta policial y una gran tensión hasta que se confirmó que el autor de los disparos había fallecido.

Según explicó O’Hara, durante la misa como parte del inicio del curso escolar, “un hombre armado se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos”.

“El agresor”, dijo O’Hara, “estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola”: “Creemos que utilizó las tres”, añadió.

Preguntado por el número de disparos, apuntó que fueron “docenas”, aunque no tienen todavía la cuenta exacta.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que la policía aún no tiene un motivo para el tiroteo.

Las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que “se quitó la vida en el estacionamiento” de la escuela.

“Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad”, concluyó el jefe de policía.

La Administración Trump informó que se ordenó colocar la bandera de Estados Unidos a media asta en todos los edificios públicos y terrenos militares para honrar a las víctimas del tiroteo hasta la puesta del sol del próximo 31 de agosto.

Según fuentes de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha llamado al gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Ambos escribieron en sus redes sociales, al poco de conocerse la noticia, que estaban monitoreando la situación y enviaron sus condolencias a las familias afectadas.

