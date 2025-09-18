Costo más alto para licencias nupciales en Los Ángeles

A partir del 17 de octubre se incrementa el costo de las licencias de matrimonio en el condado de Los Ángeles.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó el aumento de las tarifas de las licencias de matrimonio, de las ceremonias de bodas civiles y los servicios de testigos de ceremonias.

Una licencia de matrimonio estándar aumentará de $91 a $176 dólares, el costo de la licencia de matrimonio confidencial pasará de $85 a $220 dólares, la tarifa de la ceremonia de matrimonio sube de $35 a $44 dólares, mientras que el servicio de testigos aumentara de $20 a $26 dólares.

Los incrementos se dan después de una carta del registrador y secretario del condado, Dean Logan, en la que dijo que las tarifas actuales no reflejaban los costos reales para llevar a cabo esos servicios, sin tener en cuenta factores inflacionarios ni aumentos salariales mínimos obligatorios.

Desde 2009, el condado de Los Ángeles no hacía cambios en sus tarifas de matrimonio, mientras que California impuso un aumento de $1 dólar en 2014.

Las tarifas para las ceremonias de matrimonio y de los servicios de testigos tuvieron su actualización más reciente en 2015.

El condado de Los Ángeles confirmó que las nuevas tarifas entran en vigor el 17 de octubre, 30 días después de que fue aprobada por la Junta de Supervisores.

“El aumento de tarifa propuesto es significativo, ya que aproximadamente el 42% de este aumento se atribuye a ajustes del costo de vida para los empleados del condado de Los Ángeles desde 2009″, dijo Logan en su escrito.

El registrador y secretario del condado mencionó que el resto refleja varias mejoras operativas y cambios obligatorios que han impactado significativamente la carga de trabajo y los costos administrativos.

Para presentar su propuesta, Logan dijo que su oficina efectuó un estudio sobre el costo de las tarifas matrimoniales en los condados de San Diego, Orange, Riverside, Contra Costa, San Bernardino, San Francisco y Ventura.

Logan mencionó que la tarifa promedio de una licencia de matrimonio estándar era de $100 dólares, mientras que la licencia de un matrimonio confidencial era de $107 dólares.

En agosto, el condado de Riverside incrementó la tarifa de la licencia de matrimonio estándar a $111 dólares y a $122 dólares para un matrimonio confidencial.

Según la carta de Logan, debido al aumento de las tarifas, la oficina del registrador y secretario del condado de Los Ángeles tendrá un aumento anual de $5.1 millones de dólares.

