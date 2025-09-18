FDA advierte sobre el uso de la canela orgánica Jiva por contener altos niveles de plomo

A través de un comunicado, esta semana la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó a los consumidores sobre el uso de la canela molida orgánica Jiva debido a un posible alto contenido de plomo.

Aunque la entidad sanitaria destacó que hasta los momentos no se han reportado consumidores afectados por este producto, la FDA indicó que era necesario hacer un retiro del mercado de este ya que su consumo puede ser perjudicial.

De acuerdo con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la FDA indicaron que la exposición a alimentos con altos niveles de plomo es peligrosa, detallando que puede causar problemas graves de salud en mujeres embarazadas y niños.

En el comunicado, la FDA expone que la canela molida orgánica Jiva fue distribuida en Estados Unidos por Spicey World USA bajo el código de lote AF-CINP/822 con fecha de caducidad de julio 2025, la cual fue vendida en la tienda TAJ SUPERMARKET ubicada en Sacramento, California.

Finalmente, la entidad sugiere a los consumidores a desechar el producto o devolverlo a la tienda donde se compró para su respectivo reembolso.

Sigue leyendo: