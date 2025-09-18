Helicóptero militar se estrella durante vuelo de entrenamiento en Washington

Un helicóptero militar estadounidense que realizaba un vuelo de entrenamiento de rutina se estrelló la noche del miércoles cerca de la Base Conjunta Lewis-McChord (JBLM), en el estado de Washington, informaron las autoridades.

El aparato perdió contacto con los controladores de tráfico aéreo alrededor de las 9:00 p. m. hora local, según confirmó un portavoz del Ejército.

Operativo en la zona

El sheriff del condado de Thurston, Derek Sanders, señaló que las cuadrillas localizaron el lugar del accidente, pero los esfuerzos de rescate se complicaron debido a que la zona estaba envuelta en llamas.

“Su calzado comenzó a sobrecalentarse por el fuego”, relató Sanders al explicar a ABC News por qué los equipos debieron suspender momentáneamente el ingreso directo al área.

La oficina de asuntos públicos de JBLM informó en redes sociales que trabajan de manera coordinada con las autoridades locales para desplegar todos los recursos necesarios.

Hasta ahora, no se han ofrecido detalles sobre posibles víctimas ni sobre el tipo de helicóptero involucrado.

