México a punto de confirmar superfecha FIFA para marzo contra Portugal y Francia

La selección de Francia está a punto de sumarse a Portugal como los dos rivales de gran jerarquía que enfrentarían a México en la fecha FIFA de marzo próximo, según aseguraron fuentes extraoficiales que establecieron que las negociaciones con los galos se encuentran a punto de concretarse.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Inclusive se estableció de que las posibilidades de que México enfrente al actual subcampeón del mundo son muy altas, sobre todo porque el duelo se jugaría en Estados Unidos contra el equipo nacional norteamericano bajo las órdenes del argentino Mauricio Pochettino.

🇲🇽🇫🇷 México PREPARA PARTIDO contra Francia 🔥



🎙️La información la tiene @GibranAraige junto a @A_EsparzaOteo y @rocelorio #InsidersLigaMX ⏰10pm por Youtube de TUDN 📲 pic.twitter.com/ye8OhT09sa — Redes TUDN (@redes_TUDN) September 18, 2025

Los planes que se están manejando es que los franceses también acuerden el encuentro contra los norteamericanos entre el 23 y 31 de marzo en 2026, por lo cual solo resta definir si el partido contra los franceses es el 23 en suelo estadounidense y el 31 en el reestreno del coloso de Santa Úrsula contra los portugueses.

Cabe señalar que la presencia en México de los portugueses con el astro internacional Cristiano Ronaldo depende de su calificación directa al Mundial, pues en caso de caer en el repechaje, se tendrá que buscar otro rival.

Paraguay se suma para la fecha de noviembre

Por lo pronto, México tiene ya definidos los rivales de la actividad de FIFA en octubre y en noviembre, donde se acaba de sumar la selección de Paraguay para el penúltimo mes de 2025, con lo cual la agenda en los dos últimos meses del año quedó de la siguiente forma.

En octubre, el seleccionado azteca se enfrentará a Colombia el 11 de octubre en el AT&Stadium de Arlington, Texas, en un duelo de alto nivel contra una de las selecciones calificadas al Mundial 2026, al igual que contra Ecuador el 14 de ese mismo mes en el estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

Mientras que en noviembre se enfrentarán a Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio TSM en Torreón, Coahuila y contra Paraguay el 11 de noviembre en el Alamodome en San Antonio, Texas, con lo cual se cerrará la actividad del presente año para la selección dirigida por Javier Aguirre.

Selección de México cerrará el año jugando en San Antonio ante Paraguay el 18 de Noviembre. pic.twitter.com/oktjfsVCYA — Jhannet Sanchez (@JhannetSanchez) September 18, 2025

Un movido inicio de 2026

En el entorno de la selección de México el inicio del 2026 será bastante movido porque se tienen planeado tres microciclos y en ellos partidos de preparación fuera de fecha FIFA contra rivales de Sudamérica o de África, sobre todo de visitante para ver como se comportan los nuevos jugadores que puedan ser convocados, más de los jugadores de la Liga MX.

Seguir leyendo:

– Para Jorge Campos, los porteros mundialistas deben ser Malagón, Rangel y Ochoa

-Hugo Sánchez cuestiona a la selección mexicana

– Santiago Giménez no le quita méritos a su gol contra Corea del Sur





