México lidera Concacaf, pero baja un puesto en ránking FIFA

México sigue cómo la mejor selección de Concacaf en el ranking FIFA, aunque bajó un puesto tras el último informe.

El Tri bajó del puesto número 13 al 14 tras los dos empates en la fecha FIFA contra Japón y Corea del Sur, ambos partidos preparatorios a la Copa del Mundo de 2026.

Por su parte, Estados Unidos también descendió un puesto luego de la derrota ante 2-0 ante Corea del Sur y luego la victoria ante Japón por el mismo marcador.

La selección de Haití fue el equipo de Concacaf que más subió puestos durante la ventana de las Eliminatorias. El seleccionado haitiano empató 3-3 ante Costa Rica y 0-0 ante Honduras.

Costa Rica quedó como la peor selección en este último informe FIFA luego de bajar siete lugares del puesto 40 al 47 del ránking.

Canadá, país anfitrión del Mundial 2026, mejora dos puestos (26) y logra la mejor posición desde la creación de la clasificación en 1993, junto a Kosovo (91ª, + 4).

España le quita el puesto número 1 a Argentina

La selección de Argentina, que lideraba la clasificación mundial de la FIFA desde abril de 2023, ha caído al tercer puesto de la tabla, superada por España, que retorna a la cima once años después, y por Francia.

España, segunda en la anterior lista, lidera el podio con 1875.37 puntos por delante de Francia (1870.92), que también supera a Argentina, que acumula 1870.32.

Entre los diez primeros puestos también Portugal sube un escalón y se coloca en quinto lugar y también lo hacen Croacia, novena, e Italia, décima, las tres selecciones beneficiadas por el descenso a la sexta posición de Brasil, quinta en el último ránking.

Alemania sale por primera vez del “top” diez desde octubre de 2024. La selección germana baja tres puestos y figura ahora en decimosegundo lugar.

Los teutones están justo por delante de Colombia, México y Uruguay, penalizada por la derrota en su primer partido en Eslovaquia (2-0) en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de 2026

