Ofertón de Walmart: gabinete de herramientas baja de $700 a solo $100 por pocas horas
Walmart sorprende a sus clientes con una rebaja imperdible en uno de sus productos más buscados por aficionados al bricolaje y profesionales de taller. Un gabinete de herramientas con ruedas de 5 cajones pasó de costar $700 a solo $100, lo que significa un ahorro de $600.
El cofre está fabricado en acero resistente con recubrimiento de polvo, lo que lo protege contra el desgaste y lo hace ideal para un uso prolongado, reseña el sitio web de Walmart.
Así es el gabinete de herramientas que oferta Walmart
Sus cajones cuentan con un sistema de deslizamiento suave que permite un acceso rápido a cada herramienta, mientras que el mecanismo de bloqueo integrado ofrece seguridad adicional.
Este gabinete de almacenamiento incluye una caja superior desmontable, lo que brinda flexibilidad para transportar las herramientas de forma independiente.
Además, está equipado con cuatro ruedas universales, dos de ellas con frenos, que permiten moverlo con facilidad por el garaje o el taller y fijarlo en el lugar deseado.
Su diseño portátil y funcional lo convierte en una opción práctica tanto para uso doméstico como profesional. Ya sea para organizar un pequeño taller en casa o para un entorno de trabajo más exigente, este gabinete ofrece comodidad y orden en un solo equipo.
El descuento de Walmart se mantendrá solo durante unas horas o hasta agotar existencias, por lo que representa una de esas oportunidades que no suelen repetirse.
