Sheinbaum denuncia campaña política tras falsos amparos a hijos de López Obrador por presunto tráfico ilegal de combustible

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció este jueves una campaña de desprestigio en contra de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que circularan supuestos amparos presentados en distintos estados del país que los vinculan con una red de contrabando de combustibles orquestado desde la Secretaría de Marina.

“Se tiene que saber quién los puso porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar”, afirmó Sheinbaum en su conferencia, al señalar que se trata de una operación política contra Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), su fundador y sus hijos Andrés Manuel, Gonzalo y José Ramón López Beltrán.

Presuntos amparos de Andy López Beltrán

Las presuntas demandas de amparo aparecieron de forma digital en juzgados de Ciudad de México, Tabasco y Zacatecas, y buscaban presuntamente proteger a los hijos de López Obrador de eventuales órdenes de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada.

Según especialistas, este tipo de recursos pueden tramitarse sin firma como medida urgente de protección ante actos de autoridad, y después deben ser ratificados. No existen registros de que los hijos del exmandatario enfrenten investigaciones judiciales.

Abogado negó tramitar amparo de Andy López

El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald, cuyo nombre figura como promovente de dos de los amparos, negó haberlos tramitado, aseguró no conocer a los López Beltrán y presentó una denuncia por usurpación de identidad. Dijo que alguien estaría utilizando una copia de su credencial del INE y recordó que hace tres años también falsificaron su firma para presentar un amparo vinculado al narcotraficante Caro Quintero. “Todo parece que me usaron como conejillo de indias para este asunto y no sé con qué objetivo”, declaró.

Rodríguez Smith detalló que en el documento incluso aparece su nombre de forma incorrecta, como Francisco Javier, y cuestionó que se hayan admitido los recursos sin firma electrónica certificada. También rechazó conocer el hotel en Ciudad de México que figura como domicilio para notificaciones.

Andy López negó tramitar amparo

Andy López Beltrán, hijo del expresidente, negó haber solicitado algún amparo, aseguró que se trata de una “operación malintencionada” para vincularlos con hechos delictivos y acusó a sus adversarios de intentar frenar el movimiento de transformación. Respaldó las acciones del Gobierno de Sheinbaum y pidió al Poder Judicial investigar quién promovió los documentos.

Sheinbaum recordó que la presentación de estos recursos coincide con el debate legislativo sobre la reforma a la Ley de Amparo, pero aclaró que su objetivo es agilizar la justicia y evitar abusos, no impedir la defensa de derechos.

Sigue leyendo: