Terremoto de 7.8 sacude costas del este de Rusia; emiten alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió este jueves la región de Petropávlovsk-Kamchatska, en el este de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y se sintió con gran intensidad en la provincia.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái, emitió una advertencia de tsunami para las Islas Aleutianas Occidentales, Alaska, ante posibles olas peligrosas. No se reportaron alertas para otras zonas continentales de Estados Unidos ni Canadá.

El terremoto ocurrió a 128 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski, una región que hace apenas una semana sufrió otro sismo fuerte de magnitud 7.4, también frente a la costa rusa en el Pacífico.

Piden a población mantenerse informada

Las autoridades locales continúan monitoreando la situación, mientras los servicios de emergencia evalúan posibles daños en las comunidades cercanas. La repetición de sismos fuertes en esta zona subraya la actividad sísmica frecuente en el extremo oriental de Rusia, donde la placa tectónica del Pacífico interactúa con la Euroasiática.

El USGS y los organismos de alerta de tsunami recomiendan a la población de áreas costeras mantenerse informada y seguir las instrucciones de evacuación en caso de ser necesario.

