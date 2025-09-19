Inmigrante es detenido por ICE en una parada de tráfico a pesar de tener permiso de trabajo 

La detención de Mario Reyes Rodas, inmigrante residente en Mississippi, ha generado indignación tras conocerse que cuenta con un permiso de trabajo válido en Estados Unidos. El arresto ocurrió el pasado 27 de agosto durante una parada de tráfico en el condado de Rankin, según reportó Mississippi Today.

El caso resalta porque Reyes Rodas no tiene antecedentes criminales y presentó tanto su licencia de conducir como su tarjeta de autorización de empleo, documentos que acreditan su estancia legal temporal en el país.

Un arresto que tomó por sorpresa a la comunidad inmigrante

De acuerdo con la información difundida por Mississippi Today, Reyes Rodas conducía su vehículo cuando fue detenido por agentes locales. Ante esto, Mario no dudó en detenerse para luego seguir las indicaciones del oficial a cargo, quien ignoró su permiso de trabajo y el trámite de su residencia permanente para después detenerlo.

Mario es padre de 2 niños y cuenta con años viviendo en EE.UU. Credit: Yuki Iwamura | AP

Tras el arresto, fue entregado a personal de inmigración. Su abogado relató que el arresto se produjo sin que se le mostrara ninguna orden judicial en el momento, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Según testigos, el migrante fue esposado y trasladado de inmediato pese a reiterar que su situación migratoria se encontraba en trámite. El hecho ha despertado preocupación en la comunidad inmigrante del área, pues consideran que este tipo de prácticas desincentiva a quienes buscan regularizar su estatus de manera legal.

La versión oficial y los argumentos de ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha emitido un comunicado específico sobre el caso de Reyes Rodas. Sin embargo, el abogado de Rodas, Jeremy Litton, reveló que su cliente fue acusado de violación civil por haber entradado al país sin autorización.

Aunado a lo anterior, y según la normativa, las autorizaciones de empleo no eliminan automáticamente órdenes previas de deportación o procesos pendientes, algo que podría explicar la acción de los agentes. Aun así, su abogado insiste en que la detención careció de fundamentos sólidos y pide una revisión judicial.

Quién es Mario Reyes Rodas y qué buscaba en EE.UU.

Mario Reyes Rodas es originario de Honduras y llegó a Estados Unidos hace varios años. Desde entonces, se ha mantenido trabajando de forma constante y sin incidentes legales. Su autorización de empleo fue otorgada mientras se encuentra en trámite su solicitud de ajuste de estatus para acceder a la residencia permanente.

Su detención, pese a este contexto, ha puesto en riesgo la estabilidad de su vida y la de su familia, ya que es padre de 2 niños que dependen de su presencia y sustento económico.

Actualmente, su equipo legal busca frenar una posible deportación inmediata y lograr su liberación bajo fianza. Se encuentra actualmente en el Centro Correccional River, una instalación de ICE en Ferriday, Luisiana.

Continúa leyendo:

“Me deportaron tras 11 años en EE.UU. y ahora trato de reconstruir mi vida en Honduras, el país donde nací pero que desconozco”

Trump firma medida que impone el pago de $100,000 para solicitudes de visa H-1B

Oficiales federales reprimen violentamente una protesta contra ICE en Chicago





