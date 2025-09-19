Isaac Paredes regresa de la lesión con Astros en momento cubre de temporada regular 

Isaac Paredes regresará al roster de los Astros de Houston tras ser activado de la lista de lesionados después de una grave lesión en su pierna.

Paredes sufrió una distensión en el tendón de la corva derecha en Seattle el 19 de julio mientras corría a primera base tras un sencillo. Comenzó a correr, hacer trabajo de campo y batear a principios de septiembre.

El tercera base mexicano estaba bateando para .259 con 19 jonrones y 50 carreras impulsadas esta temporada antes de la lesión.

The Paredes Party is back in town.#BuiltForThis pic.twitter.com/lpsuFwODmW — Houston Astros (@astros) September 19, 2025

Los Astros se preparan para el inicio de una importante serie ante los Marineros de Seattle que puede decidir el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana y el paso a la postemporada.

El equipo de Houston y los Marineros están empatados en la cima de la División Oeste de la Liga Americana y han dividido la serie de la temporada 5-5 hasta ahora, entrando en la serie de este fin de semana.

Astros pierde a Yordan Álvarez por tiempo indefinido

El jardinero izquierdo cubano Yordan Álvarez en la lista de lesionados de 10 días por una lesión en su tobillo.

Álvarez, quien fue colocado en la lista de lesionados retroactivo el martes, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo después de anotar en la primera entrada de un juego el lunes por la noche contra los Rangers.

El manager de Houston, Joe Espada, dijo el martes que Álvarez tiene un esguince de tobillo “bastante significativo” que “lo mantendrá fuera por un tiempo”.

Después de anotar desde primera base por un error de lanzamiento del pitcher de los Rangers, Jack Leiter, en un sencillo dentro del cuadro del boricua Carlos Correa en la primera entrada el lunes, Álvarez se torció el tobillo y cojeó hacia el dugout. Fue atendido por un entrenador atlético fuera de la caseta de los Astros y luego ayudado a bajar los escalones.

