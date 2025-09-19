Marimar Vega le dice adiós a su casa en Los Ángeles 

Siempre dispuesta a compartir los momentos importantes en su vida con su público, la actriz Marimar Vega se sinceró a través de redes sociales sobre el capítulo que cierra a nivel personal y que la ha llevado a despedirse de su hogar en Los Ángeles, California.

Por medio de un conmovedor mensaje, la protagonista de “Amor de mis amores” reflexionó sobre lo que representa para ella despedirse del hogar que no solo fue testigo de los inicios de su matrimonio con el cineasta Jerónimo Rodríguez, sino también el espacio que vio nacer su podcast “El Rincón de los Errores”.

“Ayer se cerró un ciclo muy especial. Un lugar donde Jero y yo empezamos nuestra historia, vivimos por primera vez, celebramos nuestra primera Navidad juntos, Chata tuvo su primer jardín y nació la semilla de El Rincón“, se lee como inicio del mensaje que compartió desde su cuenta de Instagram.

Dentro de su relato, Marimar Vega aseguró que los años vividos en este espacio serán atesorados por ella y su esposo sin importar a donde quiera que vayan: “Ese hogar fue un sueño hecho realidad y siempre será parte de nuestra historia. Hoy lo despido con gratitud, porque los recuerdos se quedan y la vida nos abre nuevos caminos. Gracias, LA, por tantas primeras veces y memorias hermosas“, reiteró.

Por su parte, el cineasta Jerónimo Rodríguez, esposo de la famosa, tampoco dejó pasar la oportunidad de pronunciarse sobre este cambio y la nueva etapa que los espera como pareja.

“Y lo mejor de todo es que esa casa nos enseñó también que el hogar es donde estemos juntos. Te amo”, expresó contundente, pero sin revelar detalles sobre cuál será el nuevo lugar en el que siembren raíces.

Las muestras de cariño por parte de los internautas y varios colegas del medio artístico no se hicieron esperar. Tal fue el caso de su compañero de escena Omar Chaparro y de la actriz Sandra Echeverría, quienes escribieron “Más bendiciones por venir” y “Gran decisión. Hay que soltar porque siempre llegará algo mejor”, respectivamente.

