Marimar Vega recuerda su romance fallido con Horacio Pancheri: “Fue una relación muy fea”

A solo unas semanas de sincerarse sobre su deseo de no convertirse en madre, Marimar Vega abrió su corazón para hablar de uno de los temas de su vida privada que había mantenido guardado desde hace mucho tiempo: su relación y separación de Horacio Pancheri.

En entrevista con la periodista Pati Chapoy, la protagonista de historias como “Amor Cautivo” y “Las Trampas del Deseo” reveló que de todas sus ex parejas, el actor argentino es el único con el que no mantiene contacto debido a lo vivido durante su romance.

“Con él no tengo relación, ninguna, ni quiero. Él es el único con el que no“, dijo ante las preguntas de la comunicadora sobre su vida amorosa.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Chapoy cuestionó si en algún momento fue violentada por Horacio Pancheri. Y Marimar Vega fue contundente con su respuesta: “No física pero sí, psicológica. Fue una relación muy fea”, sentenció.

Bajo esta misma tesitura, confesó que por mucho tiempo no supo elegir a sus parejas: “El patrón era de que estaba yo siempre con hombres muy celosos. Celosos pero infieles. Yo creo que ahí uno adopta personajes y uno se vuelve duro en la vida porque ya no quieres que te hagan daño, yo creo que eso fue lo que me pasó a mí durante mucho tiempo”, añadió.

Sin embargo, considera que estas experiencias la ayudaron a convertirse en la mujer que es hoy en día: “Sería muy triste si uno pensara que las cosas duras o feas que pasaron en la vida no sirvieron para nada”, expresó.

Actualmente, Marimar se encuentra felizmente casada con Jerónimo Rodríguez, y luego de cuatro años juntos confirmó que ambos han decidido que prefieren mantenerse como una familia de dos y sin hijos.

“Hicimos tratamientos, intentamos y después yo no hacía mucho al respecto, fue sentarnos y preguntarnos: ¿Realmente tú quieres? Y pensamos: la neta no (…) Cada mes que pasa me siento más feliz con mi decisión, muy liberada de decir: ‘Es que siento que yo nunca quise'”, reveló durante uno de los episodios de su podcast, “El rincón de los errores”.

