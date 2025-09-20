Dan por muertos a 4 soldados tras desplome de un helicóptero militar en zona boscosa de Washington

Se cree que cuatro militares involucrados en el accidente del helicóptero MH-60 Black Hawk la noche del miércoles en el estado de Washington han fallecido, informó el Ejército de Estados Unidos.

El accidente ocurrió en una zona rural cerca de la Base Conjunta Lewis-McChord aproximadamente a las 9 p. m., hora local, del miércoles. Los cuatro militares estaban asignados al 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (Aerotransportado) y realizaban un vuelo de entrenamiento.

Las labores de recuperación de los cuerpos se han dificultado debido a la vegetación espesa donde cayó el helicóptero.

“Nuestros corazones están con las familias, amigos y compañeros de estos Acechadores Nocturnos”, declaró el Teniente General Jonathan Braga, comandante del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los EE.UU., en un comunicado.

“Eran guerreros de élite que encarnaban los más altos valores del Ejército y de las Operaciones Especiales del Ejército, y su sacrificio jamás será olvidado“.

Los trábajos de búsqueda están en marcha y la causa del accidente “sigue bajo investigación”, indicó el Ejército. Aún no se han revelado los nombres de los militares hasta no confirmar su deceso y comunicarlo a las familias.

“Agradecemos a los profesionales cualificados que trabajan incansablemente, día y noche, para traer a nuestros soldados a casa”, concluyó Braga.

La Base Conjunta Lewis-McChord se encuentra al suroeste de Tacoma, Washington. El sheriff del condado de Thurston, Derek Sanders, publicó el miércoles en redes sociales que el accidente ocurrió cerca del lago Summit, a unos 32 kilómetros al oeste de Olympia, la capital del estado.

En octubre de 2024, un avión de la Marina de los EE.UU. se estrelló cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, falleciendo los dos tripulantes a bordo.

