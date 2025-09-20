Taylor Swift revela nuevos detalles de su disco ‘The Life of a Showgirl’

Faltan solo 13 días para el lanzamiento de lo que promete ser una de las eras más deslumbrantes en la carrera de Taylor Swift: ‘The Life of a Showgirl’. La cantante, de 35 años y ganadora de múltiples premios Grammy, comenzó a revelar los exquisitos detalles de su próximo álbum, diseñado no solo para escucharse, sino para vivirse como una experiencia sensorial y coleccionable.

En un video publicado en Instagram el sábado 20 de septiembre, Swift compartió su entusiasmo por el proyecto, destacando el trabajo realizado junto al dúo fotográfico Mert Alas y Marcus Piggott —a quienes calificó de “extraordinarios”— y confesó que quedó tan enamorada de las sesiones fotográficas que decidió incluir muchas más imágenes de las originalmente planeadas.

“Solo quería que los fans tuvieran tantas imágenes de este mundo como fuera posible durante esta era del álbum”, explicó Swift. “Dediqué mucho tiempo a pensar en cómo podía crear el mejor producto de vinilo, el mejor empaque y la mejor experiencia de CD posible”.

Un álbum lleno de sorpresas coleccionables

Los fans —conocidos cariñosamente como Swifties— tendrán motivos de sobra para emocionarse: cada copia física del álbum incluirá tarjetas fotográficas exclusivas, mientras que las ediciones en vinilo contarán con poemas únicos vinculados a la temática de la era. “Tienen más imágenes de las que jamás habíamos planeado incluir”, adelantó la artista.

Además, Swift reveló que optó por un “acabado de alto brillo” en el diseño del álbum, una elección estética nunca antes utilizada en sus lanzamientos anteriores. “Creo que queríamos que este álbum fuera realmente lujoso… como un guiño al lujo que una corista exhibe en el escenario”, comentó, en una clara alusión al título y concepto del disco.

El lanzamiento del álbum no se limitará a las plataformas musicales. Swift anunció que ‘The Official Showgirl Launch Party’, un evento cinematográfico especial, se proyectará en cines AMC del 3 al 5 de octubre.

La película incluirá el videoclip del sencillo ‘The Fate of Ophelia’, material detrás de cámaras del proceso creativo del álbum y explicaciones profundas sobre las inspiraciones musicales que dieron forma a esta nueva era.

“Parece que es hora de quitarse ese atuendo del Eras Tour o ese cárdigan naranja… Las entradas ya están a la venta. Bailar es opcional, pero te animamos mucho 💃”, bromeó la cantante en sus redes.

‘The Life of a Showgirl’ no solo marca un nuevo sonido, sino también una nueva estética: el brillo, la teatralidad y la elegancia de las coristas de antaño. Swift ha diseñado cada detalle —desde el empaque hasta los poemas— para transportar a sus fans a un universo de glamour y emoción.

“El empaque del vinilo, el empaque del CD, las fotografías, las tarjetas fotográficas… todo es algo de lo que estoy muy orgullosa”, dijo. “Me llevó mucho tiempo, mucha concentración y mucha organización, pero espero que dé sus frutos. Espero que los fans estén contentos”.

