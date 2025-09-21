Kunno defiende a Ángela Aguilar y Christian Nodal: “Nadie merece agresiones mediáticas”

En medio de la polémica que aún rodea la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal —surgida poco después de la separación del cantante de la artista argentina Cazzu—, el creador de contenido mexicano Kunno salió en defensa de la pareja, pidiendo frenar los ataques que han recibido en redes sociales y medios de comunicación.

Durante una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, Kunno, quien además es amigo cercano de Ángela, expresó su preocupación por el impacto que estas críticas han tenido no solo en la vida personal de los artistas, sino también en sus carreras profesionales.

“Ninguna persona merece ningún tipo de agresión, sea física, verbal o en este caso mediático. Siento que es algo muy triste porque ya pasó mucho tiempo, llegó a otro nivel y hasta el trabajo se está viendo afectado”, señaló el influencer, haciendo un llamado a la empatía y al respeto.

Separar la vida privada de los famosos

Kunno insistió en que el público debe aprender a separar el arte de la vida privada de los famosos. “La gente ya debería pasar la página”, afirmó, destacando el crecimiento personal y profesional de Ángela Aguilar: “La veo cada vez más guapa, haciendo ejercicios, preparándose para dar lo mejor de ella y esa es una de las razones por las que es mi amiga”.

Además, recordó que, a pesar de su fama y talento, Ángela sigue siendo una joven de 21 años. “Por más que la gente diga que tomó decisiones y lo que sea, tiene 21 años. Nada más recuerden lo que ustedes hacían a los 21 años”, dijo.

Sin embargo, su defensa no ha estado exenta de críticas. Kunno admitió sentirse cansado de recibir ataques por apoyar a la pareja, lo que refleja la polarización que aún genera el tema entre el público.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos televidentes de Univision cuestionaron su postura con comentarios como: “Yo a los 21 años no me metí con un hombre con familia, no me volví tía y luego madrastra, yo trabajaba y estudiaba”.

Otros fueron más allá, comparando la situación con la de la actriz Irina Baeva, quien también ha enfrentado críticas públicas: “Pues pasará mucho más, miren como le ha ido a Irina. A mí se me hace una buena actriz y muy guapa, pero hasta trabajo ha perdido por lo visto, ya que no se le ve en TV”.

La defensa de Kunno pone sobre la mesa un debate vigente en la era digital: ¿hasta qué punto la vida privada de los artistas debe ser juzgada públicamente? Mientras algunos exigen responsabilidad moral, otros, como Kunno, abogan por la compasión y el derecho a la evolución personal.

Seguir leyendo: