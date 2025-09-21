La jugada de Elon Musk para afianzar su poder en Tesla

La figura de Elon Musk siempre está rodeada de polémica, pero también de movimientos estratégicos que generan debate en el mundo financiero. El más reciente fue la compra de 2.57 millones de acciones de Tesla, una operación valorada en aproximadamente $1,000 millones de dólares.

Lee también: Un ciberataque paraliza las fábricas de Jaguar Land Rover

Más allá de lo económico, esta decisión tiene un fuerte trasfondo político y empresarial que coincide con momentos cruciales para la compañía.

Puedes leer: El gigante chino BYD U8L llega con un precio impactante

En medio de la incertidumbre por la caída en las ventas de Tesla y la presión de inversionistas que cuestionan el rumbo de la empresa, Musk decidió dar un golpe de autoridad en el mercado. Su mensaje es claro: mantiene la confianza en la marca y está dispuesto a arriesgar parte de su fortuna personal para demostrarlo.

La noticia no tardó en tener impacto. Apenas se conoció el movimiento, las acciones de Tesla subieron un 7% en Wall Street, acumulando una recuperación notable que no se veía desde enero. El mercado interpretó la compra como una señal de fortaleza, en un contexto donde los rumores sobre un debilitamiento de Tesla eran cada vez más frecuentes.

Una inversión en un momento clave

La fecha de la operación no es casualidad. El anuncio se da semanas antes de la votación de los accionistas sobre el nuevo paquete de compensación de Musk, valorado en $1 billón de dólares, condicionado al cumplimiento de ambiciosos objetivos en la próxima década. Entre ellos está multiplicar el valor de Tesla de $1 billón a $8,500 billones de dólares.

Con una compra de esta magnitud, Musk envía un mensaje doble: por un lado, tranquiliza a los inversionistas que temen por la caída en ventas y la volatilidad en la imagen del CEO; por otro, se fortalece políticamente de cara a una votación que podría ser reñida.

El gesto puede leerse también como un acto de oportunismo calculado. Si bien la inversión reafirma su confianza en la empresa, también funciona como un recordatorio a los accionistas de que el futuro de Tesla está estrechamente ligado a su liderazgo.

Impacto en el mercado y en su fortuna

El movimiento bursátil de Musk no solo beneficia a Tesla, también refuerza su posición personal. Actualmente posee alrededor del 13% de las acciones de la compañía, y con compras de este calibre su participación podría crecer hasta el 25% si cumple sus objetivos.

Elon Musk / AP. Credit: José Luis Magaña | AP

De alcanzarlo, Musk no solo consolidaría su control sobre Tesla, también superaría con creces la estimación actual de su fortuna, calculada en más de $430,000 millones de dólares por Bloomberg. Esto lo convertiría nuevamente en el hombre más rico del planeta, muy por encima de sus competidores en el ranking global.

En este sentido, la jugada no es solo un voto de confianza, también es una estrategia para blindarse frente a la posibilidad de perder influencia dentro de la empresa que él mismo convirtió en el fabricante de autos eléctricos más influyente del mundo.

Tesla bajo presión

Los últimos meses no han sido fáciles para Tesla. La compañía ha experimentado una caída sostenida en sus ventas, influida tanto por el aumento de la competencia en el sector eléctrico como por el desgaste de la figura pública de Musk.

Sus declaraciones polémicas y su cercanía con Donald Trump han generado fricciones con parte de los clientes e inversionistas.

Pese a este escenario, la compra de acciones logró darle un respiro a la marca. La reacción positiva en Wall Street sugiere que, al menos a corto plazo, la confianza en Tesla puede sostenerse gracias a la imagen de Musk como un líder dispuesto a respaldar su empresa con hechos.

Lo que viene para Musk y Tesla

La gran pregunta es si esta operación será suficiente para revertir los problemas estructurales que enfrenta Tesla. Los objetivos del nuevo plan de compensación son extremadamente ambiciosos y dependerán no solo de la capacidad de Musk, sino también de un mercado global cada vez más competitivo.

Elon Musk, sin embargo, parece estar decidido a no ceder terreno. Su inversión millonaria lo reafirma como un actor central en la narrativa de Tesla y como un líder que combina riesgo financiero con un sentido de espectáculo que cautiva a los mercados.

En los próximos meses, la atención se centrará en la votación del 6 de noviembre y en la capacidad de Tesla para recuperar terreno en ventas. Musk, por su parte, ya movió su ficha más fuerte: demostrar con dinero propio que cree en el futuro de su compañía.

Seguir leyendo:

Mercedes-AMG estudia seriamente cómo rivalizar con Porsche

Ram cambia su estrategia y cancela la pick-up EV

Ferrari apuesta por tres caminos: gasolina, híbridos y EV