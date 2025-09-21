Mujer de 95 años golpeó hasta la muerte a sobreviviente del Holocausto en hogar de ancianos de Brooklyn

La Fiscalía de Brooklyn imputó a Galina Smirnova, de 95 años, por el asesinato de su compañera de habitación en un hogar de ancianos de Nueva York. La víctima, Nina Kravtsov, de 89 años, sobreviviente del Holocausto, murió por un traumatismo contundente.

La policía acudió el domingo por la noche al Seagate Rehabilitation and Nursing Center, en Coney Island, tras recibir un aviso de agresión.

Los oficiales hallaron a Nina Kravtsov en su cama, cubierta de sangre, con cortes y fracturas en el rostro y la cabeza. Fue trasladada a un hospital, pero murió la madrugada del lunes, según la oficina del médico forense.

En el baño, encontraron a Smirnova lavándose las manos ensangrentadas. Cerca de la cama, el personal halló un pedal de silla de ruedas manchado de sangre, señalado como el arma homicida, de acuerdo con una denuncia penal obtenida por ABC News.

La víctima: sobreviviente del Holocausto

La familia de Kravtsov, quien nació en Ucrania, confirmó que sobrevivió al Holocausto, pero murió de manera violenta en el centro de cuidado.

“El dolor es indescriptible. Es mi deber buscar justicia para una mujer que soportó lo impensable y no pudo sobrevivir en un asilo de ancianos”, declaró Randy Zelin, abogado de la familia.

Smirnova fue presentada ante el tribunal el miércoles y acusada de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma en cuarto grado.

El juez ordenó prisión preventiva sin derecho a fianza. La acusada no se declaró culpable ni inocente en la audiencia.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York