Cómo cambiar el tamaño de la letra en tu iPhone con iOS 26: guía fácil para todos

Cambiar el tamaño de las letras en tu iPhone con iOS 26 es una de las funciones más útiles y sencillas, especialmente para quienes buscan mejorar la legibilidad y la accesibilidad. Este ajuste puede ser fundamental para personas mayores y usuarios con problemas de visión, permitiendo personalizar casi cualquier texto del sistema y de las aplicaciones compatibles.

Con iOS 26, Apple ha refinado sus herramientas para que todo tipo de usuario disfrute de una experiencia cómoda y adaptada a sus necesidades. Aquí se explica cómo cambiar el tamaño del texto paso a paso y las razones por las cuales hacerlo puede marcar una gran diferencia en la vida cotidiana.

¿Por qué cambiar el tamaño de la letra en iOS 26?

Para muchos usuarios, leer en la pantalla del smartphone puede ser complicado. La visión borrosa, el aumento de la fatiga ocular y las dificultades para distinguir ciertos caracteres son problemas recurrentes, sobre todo en personas mayores. iOS 26 ofrece soluciones pensadas específicamente para quienes necesitan un poco más de ayuda con el texto. Es posible modificar el tamaño de la fuente no solo por una cuestión estética, sino también para evitar el cansancio visual y asegurarse de no perder detalle en correos electrónicos, mensajes, noticias o ajustes del propio iPhone.

Ajustar el tamaño facilita la navegación y añade un nivel extra de personalización. Así, quienes requieren letras más grandes para leer cómodamente, pueden tener esa opción en segundos. También se puede reducir el texto si se prefiere ver más información en pantalla a la vez. Todo ello, sin sacrificar el diseño limpio que distingue a iOS.

Paso a paso: cómo cambiar el tamaño de las letras

El proceso para modificar el tamaño de la fuente en iOS 26 pasó a ser más directo e intuitivo. Basta con seguir estos pasos:

Accede al menú de “Configuración” en tu iPhone.



Selecciona “Pantalla y brillo”.



Toca sobre “Tamaño del texto”.



Mueve el deslizador para ajustar el tamaño que quieras. El cambio será visible al instante en la mayoría de las aplicaciones y apartados del sistema.



Si se necesita un tamaño aún mayor –por ejemplo, para personas con visión muy reducida o que prefieran una interfaz extra clara– basta con ir a “Configuración” y seleccionar el apartado de “Accesibilidad”. Allí encontrarás “Pantalla y tamaño de texto” y podrás elegir “Texto más grande”. Se desplegarán más opciones, permitiendo ampliar considerablemente la fuente. De nuevo, el cambio se refleja de inmediato y puede revertirse o ajustarse tantas veces como haga falta.

Un consejo muy útil: si el ajuste se necesita solo de vez en cuando, se puede agregar el control de tamaño de texto directamente al Centro de Control del iPhone. Así, cambiar el tamaño de las letras es tan sencillo como deslizar el dedo y mover el regulador desde cualquier pantalla.

Ventajas para mayores y personas con baja visión

Más allá de la personalización, cambiar el tamaño de la letra ofrece beneficios directos en inclusión y usabilidad. Las personas mayores pueden experimentar un acceso mucho más cómodo a todas sus apps favoritas, desde WhatsApp hasta el correo electrónico, eliminando la frustración que genera no ver claramente lo que aparece en pantalla.

El ajuste de tamaño, sumado a otras funciones como el “Texto en negrita” o el aumento del contraste, contribuye a que el iPhone se adapte mejor a cada situación, reforzando su papel como herramienta accesible para todos. Es especialmente útil para quienes padecen presbicia, cataratas o condiciones como la degeneración macular, ya que permite interactuar sin limitaciones técnicas y, en consecuencia, mantener la independencia en la vida digital.

Por si fuera poco, iOS 26 ha incorporado nuevas opciones en accesibilidad, como la posibilidad de personalizar el tipo de letra, el color y el estilo dentro de las apps compatibles, una característica valiosísima para quienes precisan altos niveles de contraste o prefieren tipografías más legibles. Incluso se puede activar el lector de accesibilidad, que lee en voz alta los textos de la pantalla, añadiendo un plus para quienes tienen la visión muy limitada.

En resumen, modificar el tamaño del texto en iOS 26, junto con sus nuevas herramientas de accesibilidad, representa una mejora monumental para el día a día de usuarios mayores o con baja visión. Apple apuesta por una experiencia inclusiva, flexible y muy fácil de usar, asegurando que todos disfruten de su iPhone al máximo, sin barreras. Así, la tecnología se pone realmente al servicio de las personas.

Sigue leyendo:

• Cómo descargar e instalar iOS 26 de forma anticipada para poder probarlo desde ya

• ¿Por qué iOS 26 hace que la batería del iPhone dure menos? Apple responde

• Conoce los dispositivos iPhone que serán compatibles con iOS26