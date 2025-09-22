Don Omar anunció su retiro de los escenarios en 2026

Tras 25 años de carrera, Don Omar está listo para despedirse definitivamente de los escenarios para enfocarse en otros aspectos de su vida.

En una reciente entrevista con Telemundo, Don Omar habló de sus planes antes de retirarse definitivamente de la música.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, reflexionó Don Omar.

@donomararmy2 🚨 @donomar 🤴🏾acaba de dar una de las primicias más importantes de su carrera: está preparando su ÚLTIMO disco. El Rey del Reggaetón aseguró que está listo para “pasar el batón”, haciendo referencia a figuras como Daddy Yankee y Héctor el Father. Este proyecto será un álbum de música inédita, con canciones totalmente nuevas y colaboraciones junto a artistas de generaciones posteriores, aprovechando su vigencia en la industria. Además, confirmó que sigue en pie su álbum de éxitos regrabados. Entre sus planes está regresar al estudio en octubre, con la meta de lanzar estos proyectos en 2026, e incluso mencionó que le gustaría tener alguno de ellos terminado para mayo del 2026. ¿Están listos? #donomar #reggaeton #fyp #daddyyankee ♬ sonido original – donomararmy 2

El reguetonero aseguró que no será un adiós repentino, sino un proceso meditado que incluirá el lanzamiento de dos álbumes y una gira mundial.

“Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026, y hacer una última gira con Don Omar en los Estados Unidos y alrededor del mundo”, dijo.

Además, Don Omar destacó la importancia de trabajar y colaborar con las nuevas generaciones para dejar una huella perdurable en el género urbano.

“Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia, creo que es super importante y también darme la oportunidad de trabajar con las nuevas generaciones, que es sumamente importante colaborar y dejar huella”, aseguró.

La decisión de Don Omar de retirarse de los escenarios también está influenciada por su experiencia personal tras haber superado un cáncer de riñón el año pasado, lo que le hizo cambiar la perspectiva sobre la vida y valorar cada momento.

Para él, la música fue su salvación desde joven, ayudándolo a escapar de una vida difícil y construir un sueño más grande.

“Leí que los seres humanos tenemos dos vidas y que comenzamos a vivir la segunda cuando pusimos en riesgo la primera. Yo estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutarme la travesía, no quiero seguir caminando por caminar. Todo cambió y después del cáncer nada se ve igual”, indicó.

Con estas palabras, el cantante se despide poco a poco, dejando a sus seguidores la promesa de un gran cierre para una carrera que ha sido fundamental en el desarrollo y popularización del reguetón a nivel global.

Seguir leyendo:

· Don Omar reflexionó sobre el momento más difícil de su vida: su diagnostico de cáncer

· Don Omar expresó su apoyo a Kamala Harris: Los latinos merecemos una representación justa

· Los síntomas del cáncer que Don Omar experimentó antes del diagnóstico