Ejército identifica a los cuatro soldados muertos en accidente de helicóptero en Washington

El Ejército de Estados Unidos reveló la identidad de los cuatro militares que murieron el miércoles tras estrellarse un helicóptero MH-60 Black Hawk durante un entrenamiento cerca de la Base Conjunta Lewis-McChord, en el estado de Washington.

Las víctimas fueron identificadas como los suboficiales principales Andrew Cully (35 años, de Sparta, Misuri) y Andrew Kraus (39, de Sanibel, Florida), además de los sargentos Donavon Scott (25, de Tacoma, Washington) y Jadalyn Good (23, de Mount Vernon, Washington), informó el Ejército en un comunicado reseñado por AP.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. del miércoles, mientras la aeronave realizaba un entrenamiento de vuelo rutinario al oeste de la base militar.

Un regimiento de élite

Los cuatro soldados pertenecían al 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido como los Acechadores Nocturnos, una unidad de élite especializada en misiones de alto riesgo.

“Encarnaron la dedicación inquebrantable, el altruismo y la excelencia que definen el espíritu mismo del Ejército”, declaró el coronel Stephen Smith.

El MH-60 Black Hawk en el que viajaban se estrelló en condiciones meteorológicas mayormente despejadas, según el Servicio Meteorológico Nacional. La causa del accidente continúa bajo investigación.

Este es el segundo accidente mortal de la unidad en los últimos años.

En 2023, cinco miembros del mismo regimiento murieron cuando un helicóptero se precipitó al mar Mediterráneo durante un entrenamiento de reabastecimiento.

En marzo de 2024, dos soldados resultaron heridos tras el choque de un helicóptero Apache durante un ejercicio en la Base Conjunta Lewis-McChord.

