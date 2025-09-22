Explosión de gas natural en Wyoming carboniza tren de carga

Un ducto de gas natural estalló en llamas la madrugada del domingo en el sur de Wyoming, incendiando vagones de un tren de carga de Union Pacific y provocando un resplandor visible hasta en Colorado. No se reportaron heridos.

El siniestro ocurrió poco después de la 1:00 a. m. cerca de la Interestatal 80, al oeste de Cheyenne, según informó el Distrito de Bomberos #10 del Condado de Laramie.

Las autoridades recibieron múltiples reportes de explosiones y confirmaron que el fuego provenía de un ducto de Kinder Morgan.

Tren en riesgo

El incendio se propagó hacia vagones de Union Pacific que transportaban materiales peligrosos, elevando el riesgo para los equipos de emergencia. Sin embargo, no se registraron víctimas ni derrames significativos, según el comunicado oficial.

El tren se detuvo alrededor de las 2:00 a. m., a unos 12 metros del fuego. Aunque los vagones resultaron ennegrecidos, ninguno descarriló, confirmó Kristen South, portavoz de Union Pacific.

Los bomberos lograron controlar las llamas hacia las 9:00 a. m., mientras continuaban enfriando el terreno para evitar rebrotes.

El resplandor fue tan intenso que se observó hasta en Loveland, Colorado, a casi 100 kilómetros del lugar.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció que un equipo de investigadores llegará el lunes a la zona para indagar las causas de la ruptura.

