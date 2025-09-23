Arrestan a dos hombres en Nashville tras asalto con disfraz de gorila y camisa hawaiana

Dos hombres fueron arrestados en Nashville, Tennessee, después de presuntamente agredir a un transeúnte en el centro de la ciudad durante la madrugada del domingo. Uno de los sospechosos vestía un traje de gorila y el otro una camisa hawaiana, según la policía.

La policía de Nashville arrestó a Xavier Rhodes, de 18 años, y a Sherrod Robinson, de 22, acusados de robo agravado tras presuntamente atacar a un hombre en las primeras horas del domingo cerca del distrito de entretenimiento del centro.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:45 a. m., cuando la víctima, identificada como Eli Jordan Walker, denunció haber sido agredida por los dos hombres, quienes lo sometieron físicamente antes de robarle sus zapatos.

Disfrazados de gorila y con camisa hawaiana

Walker declaró que Rhodes, vestido con un traje de gorila, lo sujetó con una llave en la cabeza, mientras Robinson, con una camisa hawaiana, lo pateaba y golpeaba repetidamente.

Tras el ataque, ambos huyeron, pero fueron vistos poco después cruzando el puente peatonal de Shelby Street, aún con las prendas llamativas que usaron durante la agresión.

La policía detuvo a los dos hombres y, según documentos judiciales, Robinson admitió haber estado involucrado en la pelea, aunque negó haber tomado los zapatos de la víctima.

Walker resultó con hemorragia nasal, cortes y múltiples moretones debido al ataque, señalaron las autoridades.

Tanto Rhodes como Robinson permanecen detenidos bajo una fianza de $15,000 dólares cada uno. Rhodes tiene programada una audiencia de conciliación el 7 de noviembre, mientras que Robinson deberá comparecer antes, en una audiencia de revisión el 24 de septiembre.

