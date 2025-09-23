Cincinnati Bengals lamenta la muerte de su exestrella Rudi Johnson

El excorredor Rudi Johson falleció esta mañana en circunstancias que aún no han sido precisadas por su entorno familiar, aunque diversos medios como TMZ y New York Post publicaron que fue suicidio según fuentes policíacas; el hecho es que la pérdida causó eco en los Cincinnati Bengals, equipo donde es un histórico, ya que su presidente envió un comunicado en el que recordó al jugador.

“Rudi era una gran persona y fue un excelente corredor para nosotros. Era un jugador confiable y productivo, muy popular entre sus compañeros. Todos lo apreciaban y lo consideraban un gran amigo”, escribió en la misiva Mike Brown.

We are deeply saddened by the passing of Rudi Johnson. pic.twitter.com/wXTd8jgEBl — Cincinnati Bengals (@Bengals) September 23, 2025

Johnson, quien padecía problemas de salud mental y sufría los efectos de la Encefalopatía Traumática Crónica (CTE), tenía 45 años y fue designado al Pro Bowl en la temporada de 2004.

La CTE es una enfermedad cerebral degenerativa y progresiva causada por golpes repetidos en la cabeza que se asocia con algunos deportes de contacto como el fútbol americano.

Las mejores temporadas del exjugador las vivió en 2004, 2005 y 2006, en todas corrió por encima de las 1,300 yardas.

Rudi Johnson era originario de Ettrick, Virginia y jugó para los Auburn Tigers en su época colegial. Arribó a la NFL reclutado en la cuarta ronda del Draft 2004 por los Bengals, equipo con el que participó en 81 juegos, 59 como titular, hasta su salida en el 2007.

Su última temporada en la liga la tuvo con los Detroit Lions en el 2008.

En ocho campañas en la NFL y el Pro Bowl 2004 acumuló 1,517 acarreos para 5,979 yardas y 49 anotaciones; por aire sumó 676 yardas y dos touchdowns.

Los Auburn Tigers también lamentaron el deceso

Johnson, exestrella de los Auburn Tigers del fútbol americano colegial, dejó una huella profunda en su exuniversidad e, incluso, en otras escuelas, ya que, estableció en el 2005, junto con su madre Janice Johnson, la Fundación Rudi Johnson, con la cual ayudaba en la nutrición de niños de escuelas con limitados recursos.

“Lamentamos la pérdida de Rudi Johnson, Mejor Jugador SEC del año 2000. Rudi es uno de los mejores que jamás ha vestido el color naranja y azul. La familia, amigos y compañeros de equipo de Rudi están en nuestras oraciones”, fue el mensaje que escribieron en sus redes los Auburn Tigers.

We mourn the loss of 2000 SEC Player of the Year Rudi Johnson.



One of the best to ever wear the orange and blue.



Rudi's family, friends & teammates are in our prayers.#WarEagle🦅 pic.twitter.com/XpUV6tiAiF — Auburn Football (@AuburnFootball) September 23, 2025

*Con información de EFE.

