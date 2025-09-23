En mensaje alusivo a Trump, Lula da Silva le advierte: “Nuestra democracia no se regatea”

Como parte de los discursos de alto nivel de la Asamblea General de la ONU al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abrió con alusiones directas a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que, hace algunas semanas, lanzó una ofensiva de sanciones sobre las instituciones y los productos comerciales brasileños.

Entre otras frases, Lula da Silva arremetió este martes en la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra las “fuerzas antidemocráticas” que atacan las instituciones y aseguró que Brasil envió un mensaje a los “candidatos autócratas” al condenar al ex presidente Jair Bolsonaro por golpismo.

La corte suprema sentenció este mes a 27 años de cárcel al líder de extrema derecha por un intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

Brasil se sumará al proceso de Sudáfrica contra Israel, anunció el presidente Lula da Silva durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

El gobierno estadounidense de Donald Trump impuso aranceles comerciales a Brasil y sanciones a varios funcionarios brasileños para presionar en favor de su aliado Bolsonaro.

“En todo el mundo, fuerzas antidemocráticas intentan subyugar las instituciones y sofocar las libertades”, dijo Lula en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

“Brasil dio un mensaje a todos los candidatos autócratas y a quienes los apoyan: nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables“, afirmó.

Además, el presidente de Brasil aprovechó para fijar su postura sobre la guerra en Oriente Medio, asegurando que “nada justifica el genocidio” en la Franja de Gaza.

“Absolutamente nada justifica el genocidio que se está cometiendo en Gaza… Esta masacre no habría ocurrido sin la complicidad de quienes podrían haberla evitado”, dijo Lula en su discurso, en el que también rechazó el uso del hambre como arma de guerra contera el pueblo palestino​​​.

El mandatario brasileño advirtió que los ataques perpetrados por el movimiento palestino Hamás son “indefendibles desde cualquier perspectiva” y expresó su admiración por los judíos que, dentro y fuera de Israel, se oponen al castigo colectivo contra la población de Gaza.

Lula condenó que el hambre en Gaza se utiliza como arma de guerra y el desplazamiento forzado de la población continúa “impune”.

“El pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer. Solo sobrevivirá con un Estado independiente integrado en la comunidad internacional”, enfatizó.

