Mar Contreras se convierte en la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos México 3’

La actriz y cantante mexicana Mar Contreras, quien es una de las dos mujeres que quedan en ‘La Casa de los Famosos México 3’, se convirtió, la noche del lunes en la primera finalista del exitoso reality show de Televisa.

“¡YA TENEMOS FINALISTA! 👏 @marcontrerasof asegura su lugar en la FINAL de #LaCasaDeLosFamososMx 🔥”, publicó la cuenta de Instagram de la emisión.

Mar, quien en un inicio se sintió excluida por el resto de las mujeres de la casa, se instaló de lleno como finalista, luego de que venciera a sus compañeros en una prueba conducida por Galilea Montijo y en la que tenían que encontrar diversos objetos escondidos en el fondo de un océano imaginario.

La victoria de Mar fue posible luego de que en la gran final se impusiera a Alexis Ayala, quienes, a su vez, derrotaron a Dalilah Polanco en una especie de Semifinal.

El ticket dorado le dio a Mar su pase a la Gran Final, por lo que en las nominaciones de este miércoles, las últimas de la presente temporada, nadie podrá darle votos.

Tras su victoria la ex participante de ‘Operación Triunfo’ le dedicó unas palabras a sus papás, a quienes les agradeció por haberla ayudado a llegar a la Final.

“Gracias, pa; gracias, ma”, dijo Mar Contreras, mientras volteaba en dirección a cielo.

