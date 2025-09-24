Trump cuelga foto de bolígrafo automático en lugar del retrato de Biden en galería presidencial

En un tono de burla, el equipo de Donald Trump realizó cambios decorativos en la Casa Blanca y uno de ellos, fue retirando la foto del expresidente Joe Biden de una nueva galería de retratos presidenciales a lo largo de la Columnata del Ala Oeste, sin embargo, en su lugar aparece un cuadro de marcos dorados con la imagen de un bolígrafo automático.

El detalle, para muchos, se trató de una afrenta directa al demócrata, luego de que Trump ha criticado durante mucho tiempo el uso del autopen por parte de Biden, un método rutinario para firmar documentos oficiales cuando los firmantes no pueden hacerlo.

Incluso, Trump ha insistido en afirmaciones infundadas de que Biden no comprendía lo que ocurría durante su presidencia debido al uso de un bolígrafo automático para firmar leyes e indultos. Trump ha sugerido que los indultos que Biden firmó utilizando esta tecnología deberían considerarse nulos.

Biden ha refutado las afirmaciones de Trump.

“Seamos claros: tomé las decisiones durante mi presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier sugerencia de que no lo hice es ridícula y falsa”, dijo Biden en su declaración.

La columnata ha sido un elemento emblemático de la Casa Blanca desde su construcción durante la presidencia de Thomas Jefferson. Esta pasarela al aire libre ha sido utilizada por presidentes y sus empleados para desplazarse rápidamente entre el Ala Oeste y la Residencia Ejecutiva.

La galería es parte de los cambios más grandes que Trump ha realizado en los terrenos de la Casa Blanca, que incluyen pavimentar el césped y agregar mesas con sombrillas donde desde entonces ha organizado cenas en el llamado “Rose Garden Club”.

También está en marcha la construcción de un nuevo y amplio salón de baile, que Trump ha promocionado.

Esta tampoco es la primera vez que Trump intenta usar su poder para borrar los símbolos de aquellos con los que no está de acuerdo dentro de la Casa Blanca.

En junio, la Casa Blanca de Trump retiró un retrato de Hillary Clinton, exprimera dama y secretaria de Estado, además de rival de Trump en las elecciones de 2016. El retrato de Clinton fue reemplazado por una pintura roja, blanca y azul de Trump.

Posteriormente, en agosto, Trump trasladó los retratos de los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y George H. W. Bush de la entrada de la Casa Blanca para que tuvieran una posición menos prominente.

