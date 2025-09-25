Avión de United Express se sale de pista en Virginia sin dejar heridos

Un vuelo regional de United Express, operado por CommuteAir, se salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Regional de Roanoke-Blacksburg, Virginia, la noche del miércoles.

El vuelo 4339, procedente del Aeropuerto Internacional Washington Dulles, tocó tierra alrededor de las 10:00 pm, pero no logró detenerse dentro de la zona de aterrizaje designada debido a las fuertes lluvias que afectaban la zona, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Sistema de seguridad evitó tragedia

La aeronave, un Embraer 145, fue frenada por un sistema de detención de materiales de ingeniería (EMAS), una zona de bloques de cemento celular diseñada para absorber el impacto y detener aviones que se salen de pista.

El sistema, modernizado en 2023, funcionó como estaba previsto, confirmó la portavoz del aeropuerto, Alexa Briehl.

“Había fuertes lluvias en el área en el momento del incidente”, señaló Briehl en un comunicado.

Pasajeros evacuados sin complicaciones

A bordo viajaban 50 pasajeros y tres tripulantes, quienes fueron evacuados sin incidentes y trasladados en autobuses hasta la terminal.

El vicepresidente de CommuteAir, Sean Frick, aseguró que el capitán no reportó heridos y que todos los viajeros fueron liberados antes de la medianoche.

Tras el incidente, todas las pistas del aeropuerto fueron cerradas temporalmente. Una de ellas reabrió después de la medianoche, pero la pista afectada sigue cerrada mientras se realizan evaluaciones, informó el aeropuerto.

Los retrasos continuaron en la mañana del jueves, aunque la mayoría de los vuelos llegaron a tiempo durante la tarde.

Un mes con tres rescates similares en EE. UU.

La FAA recordó que este fue el tercer rescate con EMAS en septiembre. El 3 de septiembre, un Gulfstream G150 en Chicago y un Bombardier Challenger 300 en Boca Ratón fueron detenidos por este tipo de sistemas. En ninguno de los casos hubo heridos graves.

Actualmente, 70 aeropuertos de Estados Unidos cuentan con 122 sistemas EMAS, diseñados para reforzar la seguridad en pistas con espacio limitado.

