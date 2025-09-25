Hakeem Jeffries afirma que, aunque cierre el gobierno, los demócratas no se doblegarán ante Trump

Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, anticipó que sus compañeros demócratas no se doblegarán a la voluntad del presidente Donald Trump de destruir la atención médica relegándola en el proyecto de ley de presupuesto federal.

Los demócratas del Senado les exigen a los republicanos hacer concesiones, principalmente en materia de salud, permitiendo extender los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible, los cuales vencen en diciembre. A cambio de ello prometen votar a favor de extender la financiación provisional para evitar un cierre de gobierno.

Sin embargo, desde Washington, el presidente Donald Trump considera descabellada la propuesta demócrata e invita a los conservadores a no ceder, aunque eso detone un cierre de gobierno y el despido de empleados federales que ello implicaría.

“Después de revisar los detalles de las demandas ridículas y poco serias que están haciendo los demócratas de la minoría radical de izquierda a cambio de sus votos para mantener abierto nuestro próspero país, he decidido que ninguna reunión con sus líderes del Congreso podría ser productiva”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el martes por la mañana.

Sin lograr todavía a un acuerdo para aprobar el financiamiento provisional del gobierno, Hakeem Jeffries advierte que los demócratas no cederán a la voluntad del presidente Donald Trump. (Crédito: Angelina Katsanis / AP)

Un día después, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca envió un memorando a las agencias federales instándolas a preparar planes de despidos en caso de cierre del gobierno.

Al respecto, durante una entrevista concedida al canal MSNBC, el demócrata Hakeem Jeffries advirtió que, mientras no surja una negociación para tender sus demandas, el financiamiento provisional del gobierno permanecerá detenido en el Senado.

“Nuestra postura como demócratas es clara: cancelar los recortes, reducir los costos, salvar la atención médica. No vamos a doblegarnos ante la voluntad de Donald Trump cuando está destruyendo la atención médica para los estadounidenses comunes y perjudicando activamente a la gente. Eso es inmoral. Y no es algo en lo que podamos participar. Los demócratas estarán presentes y preparados para cumplir con su tarea”, subrayó.

Al no ponerse de acuerdo en el Congreso, el cierre del gobierno está previsto para iniciar el 1 de octubre a las 12:01 am, fecha en que inicia el nuevo año fiscal.

