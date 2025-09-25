Kamala Harris le reprocha a Donald Trump permitirle a Benjamin Netanyahu hacer lo que quiera en Gaza

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, despotricó en contra del presidente Donald Trump por permitirle a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, destrozar a los que queda de pie en la Franja de Gaza y a los palestinos.

Durante una presentación de su libro “107 días”, la cual se llevó a cabo en el centro de espectáculos de la ciudad de Nueva York, la demócrata que aspiraba a convertirse en la primera mujer en gobernar en la Casa Blanca señaló estar indignada sobre las muertes y los destrozos causados por las tropas israelís en Gaza luego de cerca de dos años de presuntamente perseguir a los miembros del grupo islámico Hamás.

“Lo que le está sucediendo al pueblo palestino es indignante y me rompe el corazón” expresó.

Acto seguido, responsabilizó a Trump por el desmedido apoyo financiero y armamentista otorgado a la nación judía.

“Donald Trump le ha dado Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera”, enfatizó.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, desde el 7 de octubre de 2023, cuando inició la devastación israelí y hasta principios de este mes, más de 65,000 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños.

Además del derramamiento de sangre, en Gaza ha surgido una hambruna, pues Israel ha bloqueado cualquier tipo de ayuda humanitaria destinada a los palestinos, pues asegura que permitir la entrada de alimentos y medicina beneficiaría a terroristas.

Donald Trump les ha dado respaldo pleno a las ideas destructivas de Benjamin Netanyahu. (Crédito: Alex Brandon / AP)

La postura asumida por Kamala Harris de culpar a la administración federal actual de doblegarse al capricho de Netanyahu provocó el enfado de algunas personas que se habían acudido a escucharla.

Un sujeto que llevaba parte del rostro cubierto con una mascarilla comenzó a emitir gritos en contra de la afroamericana.

“Su legado es genocidio. La sangre de los palestinos está en sus manos. Esto es culpa suya”, le recriminó.

En su defensa, la mujer que recientemente se rehusó a contender para ser gobernadora de California expuso que, en su momento hasta se ganó una reprimenda de Joe Biden por denunciar que había una hambruna en Gaza.

“Entiendo su preocupación y cómo se siente. La realidad es que la situación actual no tenía por qué ser así, en cuanto al cheque en blanco que nos ha dado este presidente”, insistió.

