Krispy Kreme obsequiará café y donas este 29 de septiembre: cómo puedes obtenerlos

Como todos los años el próximo lunes 29 de septiembre se celebrará el Día Nacional del Café en Estados Unidos y como era de esperarse ya muchas cadenas de cafeterías están anunciando que ofrecerán a sus fieles clientes bebidas y postres gratis.

Entre los locales que desde ya se está preparando para las ofertas se encuentra Krispy Kreme que anunció recientemente durante una campaña promocional que el lunes tendrá café y donas gratis para sus comensales.

Aunque el Día Nacional del Café será el 29 de septiembre, la cadena con sede en Charlotte, Carolina del Norte indicó que la promoción que incluye un café mediano caliente o helado y una dona gratis a elegir, sin necesidad de compra iniciará este sábado 27 de septiembre en todos sus locales y autoservicios.

Para hacerlo más atractivo, Krispy Kreme contrató al actor y cantante Joe Jonas quien aceptó ser la imagen de la campaña indicando que desde siempre ha sido fanático de las donas de la cadena y que espera que este año “el Día Nacional del Café sea histórico”, dijo.

Por su parte, Alison Holder, directora de marca y productos de Krispy Kreme comentó que “a Joe le encanta Krispy Kreme y estamos de acuerdo con él en que el café es mucho mejor con una dona Krispy Kreme recién hecha, o incluso al compartir una docena”, mencionó en un comunicado de prensa.

Durante los próximos días también se podrá conseguir una docena de donas Glaseadas Originales de Krispy Kreme por tan solo $1 con la compra de cualquier docena a precio regular ya sea en los locales participantes o compras en línea desde la app.

