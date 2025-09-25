Los Fabulosos Cadillacs arrancan su ‘LFC Tour 2025’ en EE.UU. con dos fechas en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles, en California, ya se encuentra más que lista para inaugurar el ‘LFC Tour 2025‘, la gira de conciertos con la que Los Fabulosos Cadillacs celebrarán sus 40 años de trayectoria.

Con dos fechas, pactadas para el 18 y 19 de octubre, la exitosa agrupación se presentará en el Walt Disney Concert Hall, un aforo con capacidad para 2,265 espectadores.

“Comenzar esta gira por Estados Unidos en Los Ángeles, una ciudad que siempre nos ha acogido, hace que estos conciertos sean increíblemente especiales”, declaró Vicentico, el vocalista de la agrupación.

Se espera que Los Fabulosos Cadillacs deleiten a los presentes con algunos de sus más grandes éxitos, como ‘Matador’, ‘Siguiendo la Luna’, ‘El León Santillán’ y ‘Vasos Vacíos’, entre otros tantos más.

“Es difícil creer que hayan pasado 40 años, pero lo que más nos emociona es que la música sigue viva, no solo para nosotros, sino para los fans que han crecido con nosotros y para las generaciones más jóvenes que descubren nuestras canciones por primera vez”, compartió el mismo intérprete.

El concierto del sábado 18 de octubre está pactado para celebrarse a las 8:00 p.m., mientras que el del domingo 19 de octubre se llevará a cabo a las 7:30 p.m.

