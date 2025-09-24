Shakira y Beéle sorprenden con inesperada aparición: ¿Preparan colaboración?

¿Shakira y Beéle preparan colaboración juntos? Eso es los que los seguidores de ambos artistas pensaron luego de que sorprendieran con un inesperado video en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante colombiano compartió un video bailando con la barranquillera el tema “Currucuchu” de La Niña Emilia.

El video generó gran revuelo en redes sociales, pues los seguidores de los artistas comenzaron a especular sobre que podría tratarse de una pista de una posible colaboración.

“Este junte, Dios los bendiga siempre a los dos”, “De Barranquilla para el mundo”, “Carnavales vengan a mí”, “Amo una colaboración de ellos dos”, son algunos de los comentarios.

En el video se observa a Shakira y Beéle bailando la tradicional canción, una cumbia reconocida como símbolo del Carnaval de Barranquilla, en lo que parece ser un estudio de grabación.

Hasta el momento, ni Shakira ni Beéle se han referido a las especulaciones sobre una posible colaboración.

Este encuentro sucede en un momento clave para la carrera de ambos, con próximos lanzamientos y giras que mantienen a sus fans a las expectativas muy altas.

Esta aparición ocurre poco después de que Beéle estuviera en el centro de una polémica por la filtración de un video íntimo junto a la modelo venezolana Isabella Ladera.

Shakira, por su parte, está en medio de la segunda etapa de su gira Las mujeres ya no lloran por Latinoamérica.

Este miércoles, la barranquillera ofrecerá su último show en México, en Veracruz.

En octubre, Shakira se presentará en Colombia y luego recorrerá Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

