Monica Bellucci rompe el silencio sobre su separación de Tim Burton

A solo unos días de haber confirmado el fin de su relación con el cineasta Tim Burton, Monica Bellucci ha decidido abordar el tema en una entrevista reciente. Allí, comentó que si bien han tomado caminos separados, recordará su tiempo juntos con mucho cariño.

De acuerdo a lo dicho por la protagonista de “Beetlejuice 2” en una charla con Vogue Italia, su decisión de terminar el romance se dio de la misma manera con la que optaron por iniciarlo: a plena conciencia y con respeto.

“Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre… El camino de Tim y el mío se cruzó para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse“, explicó la estrella del cine.

Sin embargo, esto no significa que los momentos que vivieron juntos se borran o pierden valor: “Mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón”, aseguró con la personalidad frontal que la caracteriza.

Y es que amos comparten una conexión que es imposible de borrar a pesar de la distancia: “A dos almas adultas, lo que las une no es solo una pasión artística, sino también el respeto y la sabiduría que surge al compartir experiencias de vida“, dijo para finalizar.

Fue el pasado 19 de septiembre que se difundió la noticia del rompimiento entre Tim Burton y Monica Bellucci, quienes se conocieron en 2006, en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes. Los famosos confirmaron el fin de su historia de amor mediante un comunicado difundido por Elle France.

“Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados”, informa la publicación estadounidense sin brindar más detalles sobre la razón detrás de dicha separación.

