Secretario de Guerra convoca a líderes militares a una sorpresiva reunión en Washington

Sin entrar en detalles, Peter Brian Hegseth, secretario de Guerra, emitió una sorpresiva convocatoria dirigida a los líderes militares para participar en una reunión la próxima semana en Washington.

De acuerdo con información difundida por el diario Washington Post, el expresentador de televisión pretende reunirse con cerca de 800 militares estadounidenses de alto nivel a quienes les tiene preparado un discurso del cual nada se sabe.

De esta manera, generales, almirantes y militares de rangos superiores están convocados para congregarse en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, ubicada aproximadamente 30 millas al sur de Washington.

El objetivo es que todos los oficiales superiores asignados a cumplir misiones en distintas partes del mundo, con el rango de general de brigada o superior, su equivalente en la Marina y sus principales asesores alistados, estén presentes en la reunión.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, emitió un escueto comunicado confirmando la reunión.

“El secretario de Guerra se dirigirá a sus altos líderes militares a principios de la próxima semana”, indicó.

Peter Hegseth ha declarado abiertamente su intención de reducir la cantidad de miembros en el ejército. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Algunos analistas políticos estiman que detrás de la reunión podría figurar el objetivo del gobierno de reducir al personal militar con que se cuenta hasta el momento.

De hecho, en mayo, el funcionario de Minnesota emitió una orden dirigida a recortar la cantidad de generales y almirantes.

Hegseth, proyectaba un recorte de 20% en el número de oficiales de cuatro estrellas y una reducción de 10% para los generales y oficiales de bandera.

Hay 37 generales y almirantes de cuatro estrellas en la fuerza en servicio activo de aproximadamente 1.3 millones de tropas.

“Para lograr esta misión debemos formar líderes superiores excepcionales que impulsen la innovación y la excelencia operativa, libres de trabas burocráticas innecesarias que obstaculicen su crecimiento y eficacia”, expresó hace meses.

El inesperado anuncio del secretario de Guerra ha causado desconcierto, pues en mucho tiempo no se había convocado a una cantidad tan alta de oficiales militares.

Por el momento, la Casa Blanca no se ha manifestado al respecto lo cual genera todavía más incertidumbre acerca del mensaje que surgirá del extraordinario encuentro.

