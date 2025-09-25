Tirador de ICE de Dallas quería “causar terror” a los agentes, no a los detenidos, dicen autoridades

Luego de que las autoridades detallaron que el responsable del tiroteo contra las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas actuó solo y compró legalmente el rifle que usó, se dio a conocer que el agresor tenía como objetivo a los agentes del ICE, no a los detenidos.

De acuerdo al director del FBI, Kash Patel, el hombre que disparó contra las instalaciones esperaba que el ataque “causara verdadero terror” a los agentes federales.

La evidencia recopilada por los investigadores indica un alto grado de planificación previa al ataque, según explicó Patel en un mensaje en la plataforma X.

El agresor, identificado por los medios estadounidenses como Joshua Jahn, de 29 años, descargó de internet varios documentos que contenían una lista con las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Dallas.

Según Nancy E. Larson, fiscal interina de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, Jahn esperaba minimizar cualquier daño colateral o lesión a los detenidos o a cualquier otra persona inocente, “Parece que no pretendía matar a los detenidos ni hacerles daño”.

Supuestamente Jahn dejó una nota escrita a mano que decía: “Con suerte, esto les dará a los agentes de ICE un verdadero terror, para que piensen: ‘¿Hay un francotirador con munición AP en ese techo?'”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado; la nota se refería a las balas perforantes.

Patel dijo que el francotirador supuestamente realizó búsquedas el mes pasado en aplicaciones que rastrean a los agentes de ICE y supuestamente descargó un documento llamado “Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Condado de Dallas”, que tiene una lista de instalaciones del DHS.

“Realizó múltiples búsquedas balísticas y del ‘video del disparo de Charlie Kirk’ el martes y el miércoles”, dijo Patel.

@FBIDallas and FBI HQ have been working 24/7 to seize devices, exploit data, and process writings obtained on location and in the subject's person/residence/bedroom. This @FBI is committed to providing timely updates, as promised:



– The perp downloaded a document titled "Dallas… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 25, 2025

Patel dijo que más evidencia muestra “un alto grado” de planificación.

Supuestamente Jahn “disparó indiscriminadamente” contra el edificio de ICE el miércoles por la mañana, matando a un detenido de ICE e hiriendo gravemente a otros dos, uno de los cuales es ciudadano mexicano.

Las autoridades creen que Jahn trajo una escalera para posicionarse en la parte superior de un edificio adyacente, dijo Larson.

Según un alto funcionario del ICE, los detenidos estaban siendo bajados de una camioneta cuando se desató el tiroteo. Algunos detenidos aún se encontraban en la camioneta cuando se oyeron los disparos, y los agentes del ICE corrieron hacia el lugar del tiroteo para poner a salvo al resto, una medida que “probablemente salvó más vidas”, declaró el funcionario.

Los investigadores creen que Jahn actuó solo, dijo Larson. Añadió que escribió en una nota: “Sí, solo éramos yo y mi cerebro”.

