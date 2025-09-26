Impresiona: el Mustang híbrido ya rueda en pruebas avanzadas

Hablar del Ford Mustang es hablar de un símbolo de la industria automotriz estadounidense. Desde 1964, este modelo ha representado potencia, diseño agresivo y accesibilidad dentro de los deportivos.

Ahora, el reto que enfrenta la marca es enorme: llevar esa herencia a un terreno nuevo, el de la electrificación parcial.

Los tiempos cambiaron. Las regulaciones medioambientales y la competencia de modelos híbridos y eléctricos de alto rendimiento han puesto presión sobre Ford. Ante ese escenario, el Mustang híbrido surge como un paso intermedio: mantener viva la tradición del muscle car, pero con un enfoque tecnológico que lo prepare para el futuro.

Un proyecto en marcha desde hace años

Aunque la noticia parece reciente, la idea de un Mustang híbrido no nació ayer. En 2017, Ford anunció que todos sus modelos de la división Ford Blue tendrían una variante electrificada antes de 2030.

La intención era clara: la electrificación no debía ser exclusiva de autos utilitarios o SUVs, también alcanzaría al deportivo más famoso de la marca.

El proyecto interno, conocido como “S650E”, lleva varios años en desarrollo y ya se encuentra en una fase avanzada de pruebas. En la jerga de la compañía, el programa está en etapa de Technology Prove-Out, lo que significa que los prototipos se utilizan para validar sistemas híbridos en condiciones reales.

Posibles configuraciones mecánicas

Hasta ahora, Ford no ha revelado la ficha técnica oficial del Mustang híbrido, pero las especulaciones son abundantes. Se habla de dos posibles caminos:

Un motor cuatro cilindros turbo asistido por propulsores eléctricos, pensado para quienes buscan eficiencia sin perder deportividad.

Un V8 híbrido con tracción total, apoyado en dos motores eléctricos colocados en el eje delantero.

Este último esquema ya aparece en patentes registradas por Ford, lo que da fuerza a la teoría de que el pony car mantendrá su rugido característico, pero con el plus de un empuje eléctrico inmediato.

Electrificación sin perder identidad

La mayor preocupación entre los fanáticos del Mustang es que la electrificación pueda restarle carácter al deportivo. Sin embargo, experiencias recientes en la industria muestran lo contrario.

El Chevrolet Corvette E-Ray, por ejemplo, utiliza un sistema híbrido para mejorar tanto las prestaciones como la eficiencia, sin abandonar la esencia del modelo.

Ford parece apuntar a la misma estrategia. Con la combinación de un motor térmico y uno o dos eléctricos, el Mustang híbrido tendría un arranque más explosivo, mejor tracción y menor consumo de combustible.

Este es el muy atractivo Mustang GTD Liquid Carbon. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Además, podría reducir sus emisiones, algo clave en un contexto donde las regulaciones ambientales seguirán endureciéndose, incluso si en Estados Unidos hay flexibilizaciones temporales.

La visión de Ford sobre los híbridos

Desde 2023, la compañía ha dejado clara su postura sobre la electrificación parcial. Para ellos, los híbridos son el puente perfecto hacia el futuro totalmente eléctrico. “Los híbridos serán parte importante de la transición a lo 100% eléctrico“, aseguraron directivos de la marca en aquel momento.

Esta visión permite que modelos icónicos como el Mustang se adapten a los nuevos tiempos sin desaparecer.

La electrificación total llegará, pero el híbrido se presenta como una solución intermedia que mantiene la emoción de la conducción y responde a la demanda de autos más sostenibles.

Expectativas de mercado

El lanzamiento del Mustang híbrido no está confirmado oficialmente, pero todo apunta a que sucederá antes de 2030. Los plazos encajan con los compromisos de Ford y con la presión del mercado, donde rivales como Dodge y Chevrolet ya exploran estrategias similares para sus deportivos.

En cuanto al precio, no hay cifras oficiales, pero se espera que se ubique por encima de las versiones actuales del Mustang de combustión.

Analistas del sector estiman que la versión híbrida podría iniciar en un rango cercano a los $50,000 dólares, dependiendo de la configuración final del tren motriz y de los costos de producción.

