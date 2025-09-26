Superintendente de Iowa es arrestado por ICE: se le acusa de huir de una revisión migratoria 

El superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, Iowa, Ian Andre Roberts, fue arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 26 de septiembre, lo que ha desatado un fuerte debate en Iowa.

Roberts es una figura conocida en la capital de Iowa, pues dirige el distrito escolar más grande del estado, con cerca de 30,000 estudiantes. Su detención sorprendió a la comunidad y llevó a la junta escolar a designar de manera inmediata un liderazgo interino, garantizando la continuidad de las operaciones educativas en medio de la crisis.

El arresto y la huida frustrada

De acuerdo con el medio Newsweek, Roberts intentó escapar cuando los agentes de ICE se identificaron. Según los reportes, con confirmación de ICE, huyó en su vehículo a toda velocidad y lo abandonó pocos metros después. Fue localizado en un área arbolada a unos 200 metros de distancia, con ayuda de un perro K9 de la Policía Estatal de Iowa.

Según ICE, Roberts cuenta con una orden de deportación pendiente. Crédito: Brian A Jackson | Shutterstock

Al momento de la detención, las autoridades aseguran que portaba un arma cargada, un cuchillo de caza de hoja fija y alrededor de 3,000 dólares en efectivo. El vehículo que conducía, proporcionado por el distrito escolar, también fue asegurado. En su comunicado, ICE mostró incluso una imagen del arma incautada, mientras que la junta escolar confirmó que la captura ocurrió durante la mañana del viernes.

La detención no solo expuso un operativo migratorio de alto perfil, también generó una fuerte reacción política y social. Representantes demócratas de Iowa calificaron el hecho de “vergonzoso” y señalaron al gobierno federal por convertir las escuelas en un campo de batalla en torno a la política migratoria.

Las razones de la detención según ICE

ICE informó que Roberts es un “extranjero ilegal” originario de Guyana y que tenía una orden final de deportación desde mayo de 2024, lo que lo convertía en un fugitivo activo de inmigración. Además, en su historial figura un cargo previo relacionado con posesión de armas, lo que para la agencia reforzaba la necesidad de su detención inmediata.

El director de la oficina de ICE ERO St. Paul, Sam Olson, defendió la acción señalando que el arresto demuestra la labor de los agentes en proteger la seguridad pública. “Cómo este extranjero ilegal fue contratado sin autorización de trabajo, con una orden de deportación y un cargo previo de armas, es algo que debería alarmar a los padres de ese distrito escolar”, declaró.

La vida de Roberts en Estados Unidos y su futuro

Roberts nació en Guyana, hijo de inmigrantes, y pasó parte de su infancia en Brooklyn, Nueva York. En Iowa, su carrera fue reconocida por liderar el distrito escolar más grande del estado, donde se desempeñaba como un referente en la gestión educativa. Supervisaba la enseñanza de decenas de miles de estudiantes y era considerado un rostro visible de la comunidad en Des Moines.

Su estatus legal está ahora en el centro del caso. Mientras la junta escolar activó su plan de sucesión nombrando a Matt Smith como superintendente interino, la comunidad espera claridad sobre el futuro de Roberts.

ICE confirmó que está bajo custodia federal, y su destino podría incluir la deportación.

