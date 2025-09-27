Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 27 de septiembre de 2025

Este sábado 27 de septiembre habrá dos carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Sol Cudos pondrá en juego su cinturón mundial de peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente a Kim Clavel en Montreal, Canadá. La campeona argentina llega invicta a la contienda y confiada en que retendrá su título ante la excampeona canadiense, que busca recuperar su cetro ante su público.

Por su parte, Eimantas Stanionis -excampeón mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)- quiere saborear nuevamente el triunfo tras perder su invicto contra Jaron ‘Boots’ Ennis por nocaut en abril, y se enfrentará a Jabulani Makhense en el Zalgirio Arena de Kaunas, Lituania.

Esta disputa probará el estado mental de Stanionis luego de su primer descalabro y la mayoría de los pronósticos apuntan a una victoria dominante del lituano sobre Makhense, posiblemente por la vía rápida.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Canadá

Sol Cudos vs. Kim Clavel. Categoría: por el título peso paja FIB de Cudos, pelea a 10 rounds. – Lugar: Montreal.

Categoría: por el título peso paja FIB de Cudos, pelea a 10 rounds. Montreal. Tamm Thibeault vs. Cristina Mazzotta. Categoría: peso medio. – Lugar: Montreal.

Categoría: peso medio. Montreal. Mazlum Akdeniz vs. Anthony Soto. Categoría: peso welter. – Lugar: Montreal.

Categoría: peso welter. Montreal. Nelvie Tiafack vs. Ramiro Edwin Robles. Categoría: peso pesado. – Lugar: Montreal.

Categoría: peso pesado. Montreal. Javon Walton vs. Anthony Mora. Categoría: peso ligero. – Lugar: Montreal.

Categoría: peso ligero. Montreal. Amanda Galle vs. Alondra Yamile Hernández. Categoría: peso gallo. – Lugar: Montreal.

Categoría: peso gallo. Montreal. Naomy Valle vs. Federica Macri. Categoría: peso minimosca. – Lugar: Montreal.

Categoría: peso minimosca. Montreal. Hendri Cedeño vs. Alejandro Frías. Categoría: peso superligero. – Lugar: Montreal.

Categoría: peso superligero. Montreal. Loick Lahaie vs. Rufus-Venice Camara-Macauley. Categoría: peso superwelter. – Lugar: Montreal.

Lituania

Eimantas Stanionis vs. Jabulani Makhense. Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. – Lugar: Kaunas.

Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. Kaunas. Aleksandr Trofimcuk vs. Marcin Jadwiszczak. Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Kaunas.

Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. Kaunas. Jonas Jazevicius vs. Michal Czykiel. Categoría: peso crucero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Kaunas.

Categoría: peso crucero, pelea a 4 rounds. Kaunas. Robertas Liorancas vs. Valantis Kaminiaris. Categoría: peso supermediano, pelea a 4 rounds. – Lugar: Kaunas.

Categoría: peso supermediano, pelea a 4 rounds. Kaunas. Algirdas Baniulis vs. Mohamed El Bouchaibi. Categoría: peso pesado, pelea a 4 rounds. – Lugar: Kaunas.

Categoría: peso pesado, pelea a 4 rounds. Kaunas. Edgaras Skurdelis vs. Jak Johnson. Categoría: peso ligero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Kaunas.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn: No creo que Canelo Álvarez quiera una revancha con Terence Crawford

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Terence Crawford