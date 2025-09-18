Pelea de Jake Paul y Gervonta Davis cambia de sede

La pelea de exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis cambió de sede de Atlanta a Miami luego de que la Comisión Atlética del Estado de Georgia se mostrara incómoda con la gran diferencia de peso.

De acuerdo con Most Valuable Promotions, el enfrentamiento se realizará en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre y la primera conferencia de prensa promocional se llevará a cabo el 22 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

“Nueva ciudad, misma misión: buscar y destruir a ‘Tank’. Kaseya Center. Viernes 14 de noviembre. Voy a ponerme las pilas, y Miami me verá derrotar a este elfo furioso mientras el mundo lo ve en directo por Netflix”, dijo Paul en el comunicado de prensa.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather Jr.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis se enfrentará a Jake Paul en noviembre por Netflix. Credit: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

