Stephen Fulton apoya a Tank Davis por aceptar pelea con Jake Paul

Stephen Fulton, campeón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), apoyó la decisión de Gervonta Davis tras aceptar una pelea de exhibición millonaria contra Jake Paul y no la revancha con Lamont Roach Jr.

En entrevista con FightHub TV, Fulton explicó que el atractivo económico de un duelo con Paul es muy tentador para cualquier peleador y por eso no critica que Tank Davis eligiera esta opción.

“Siendo honesto, cualquiera en esa posición tendría que haber tomado esa pelea. Sí, especialmente con la paga, es algo que ni se tiene que pensar”, dijo.

Gervonta Davis se enfrentará a Jake Paul en noviembre. Credit: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Entiendo, todavía siento por Lamont, él es mi amigo, aún quiere su revancha, pero cuando eres realista sobre la situación del dinero, estás cambiando toda la vida de tu familia. Es gente que odia esto porque no están en esa posición, no estoy hablando de Lamont, estoy hablando de otros boxeadores”, agregó.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

Además del peso, Tank Davis estaba negociando una revancha con Lamont Roach Jr. y había otras peleas de más importancia para su carrera profesional, pero muchos creen que el estadounidense podría estar a punto de retirarse y esta pelea podría darle la cantidad de dinero que necesita para hacerlo.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

