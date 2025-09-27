¿Eres Libra? Conoce con qué signos eres compatible

Si naciste entre el 22 de septiembre y el 23 de octubre, tu signo solar es Libra, un signo de aire regido por Venus, el planeta del amor, la belleza y la armonía.

Como buen Libra, eres diplomático, encantador y siempre buscas el equilibrio en tus relaciones.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado con qué signos del zodiaco eres más compatible en el amor, la amistad o incluso en el trabajo?

Libra y la compatibilidad zodiacal

La compatibilidad astrológica depende de múltiples factores, como el signo solar, el ascendente y la posición de Venus y la Luna.

Sin embargo, conocer la energía general de cada signo puede darte una idea clara de con quién fluye tu energía y con quién podrías tener algunos desafíos.

Compatibilidad de Libra en el amor

Libra y Géminis

La compatibilidad entre Libra y Géminis es una de las más altas del zodiaco. Ambos son signos de aire, lo que significa que comparten la necesidad de comunicación, dinamismo y libertad.

Su relación se caracteriza por conversaciones interminables, diversión y una chispa romántica que se mantiene viva gracias a la creatividad de ambos.

Libra y Acuario

La unión entre Libra y Acuario se basa en la libertad y la comprensión mutua. Acuario admira el sentido de justicia de Libra, mientras que Libra se siente atraído por la originalidad y visión futurista de Acuario.

Esta pareja suele construir una relación estable donde la confianza es la base.

Libra y Leo

El fuego de Leo enciende la vida de Libra. Ambos disfrutan de la belleza, el lujo y la vida social activa.

Mientras Leo aporta pasión y determinación, Libra añade diplomacia y equilibrio. Es una pareja magnética, ideal para quienes buscan intensidad y estabilidad a la vez.

Compatibilidad de Libra en la amistad

Libra y Sagitario

En la amistad, Libra y Sagitario son inseparables. Libra aporta equilibrio y comprensión, mientras Sagitario inspira a Libra a salir de su zona de confort.

Juntos disfrutan de viajes, nuevas experiencias y charlas profundas sobre filosofía y espiritualidad.

Libra y Tauro

Aunque sus elementos difieren, Libra y Tauro están unidos por Venus, su planeta regente.

Esto les da una afinidad natural basada en el gusto por el arte, la belleza y los placeres de la vida. Tauro aporta estabilidad y Libra dinamismo, lo que genera un lazo duradero.

Compatibilidad de Libra en el trabajo

Libra y Virgo

En el ámbito laboral, Libra y Virgo hacen un gran equipo. Virgo aporta disciplina y atención al detalle, mientras que Libra equilibra con creatividad y habilidades sociales. Juntos logran un entorno laboral productivo y armónico.

Libra y Aries

Aries, tu signo opuesto, puede ser un socio laboral que te rete a salir de tu zona de confort.

Aunque a veces sus energías chocan, Aries aporta determinación y acción, mientras Libra aporta diplomacia y negociación. Esta dupla puede generar grandes logros si ambos aprenden a respetar sus diferencias.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el signo más opuesto a Libra?

Aries es el signo opuesto a Libra. Aunque sus energías son diferentes, juntos pueden complementarse si logran equilibrar acción con diplomacia.

¿Libra es compatible con Tauro?

Sí, ambos comparten a Venus como planeta regente, lo que genera afinidad en el amor por la belleza y el confort, aunque Tauro es más estable y Libra más dinámico.

¿Qué signo es el mejor amigo de Libra?

Sagitario suele ser un gran compañero de aventuras y crecimiento personal para Libra.

¿Qué busca Libra en una relación?

Libra busca armonía, romanticismo, estabilidad emocional y una pareja que valore tanto la belleza como el respeto mutuo.

Sigue leyendo:

• ¿Eres Libra? Los 7 datos que debes conocer sobre tu signo

• Signo de Libra: lo más positivo y negativo de su personalidad

• El tipo de Libra que eres, según tu fecha de nacimiento