iOS 26 y Apple Maps: Mucho más que solo Liquid Glass

Con el lanzamiento de iOS 26, Apple Maps da un paso importante para dejar atrás la percepción de ser una aplicación secundaria frente a Google Maps. Aunque muchos usuarios llevan años prefiriendo Google Maps por su precisión y funciones avanzadas, las novedades en Apple Maps prometen volver a poner la app de mapas de Apple en la punta de lanza, con mejoras que van mucho más allá de la integración del nuevo material visual Liquid Glass, un cambio estético que, aunque atractivo, no es el verdadero protagonista. iOS 26 trae funciones inteligentes que apuntan a una experiencia de usuario más personalizada y proactiva, haciendo que Apple Maps sea más útil y menos abrumador al navegar y descubrir lugares.

Preferred Routes: Rutas Personalizadas y Alertas Proactivas

Una de las novedades más interesantes de Apple Maps en iOS 26 es Preferred Routes, una función que aprende de tu actividad diaria y las rutas que tomas habitualmente para luego avisarte anticipadamente sobre cualquier retraso o eventualidad en tu trayecto habitual. Esto marca una diferencia clave respecto a Google Maps, que aunque ofrece alertas de tráfico y demoras una vez que defines una ruta, no es tan proactivo en adelantarse a los problemas antes de que empieces tu viaje.

Este sistema que Apple denomina con un enfoque en la inteligencia integrada busca facilitar tu día a día informándote con anticipación sobre interrupciones en tu camino, algo que puede ser especialmente útil en ciudades con tráfico impredecible. Aunque la función recién está empezando a aprender hábitos, promete convertirse en una herramienta diaria para quienes dependen mucho del tráfico en sus desplazamientos.

Visited Places: Tu Historial de Lugares en Beta

Otra función innovadora muy destacada es Visited Places, que por ahora está en fase beta, pero que podría cambiar cómo recordamos y revisamos nuestras actividades fuera de casa. Esta herramienta funciona como un “Spotify Wrapped” para tus viajes, identificando automáticamente y registrando los lugares que visitas, desde restaurantes hasta tiendas, para que luego puedas consultarlos fácilmente y recordar detalles o buscar información adicional.

Esta función se asemeja al Timeline de Google Maps, aunque con la promesa de ser más precisa y útil en la forma en que registra y muestra tus movimientos. Puede ser ideal para quienes disfrutan explorar la ciudad, salir a caminar o simplemente quieren llevar un control más exacto de sus visitas sin perder tiempo anotando manualmente. Si bien existen dudas sobre la privacidad, Apple se caracteriza por cuidar mucho los datos de los usuarios, lo que puede brindar una experiencia segura y confiable.

Una Interfaz Más Limpia y Funciones Que Invitan a Quedarse

Además de estas novedades funcionales, iOS 26 trae mejoras en la interfaz de Apple Maps que hacen que la app se sienta más limpia, sencilla y menos saturada de opciones. Esto es un gran plus, pues en Google Maps a veces la cantidad de información puede resultar abrumadora o confusa a primera vista. Los detalles de los establecimientos o edificios visitados se presentan de forma ordenada y accesible, sin sobrecargar la pantalla, lo que facilita la experiencia de exploración y consulta.

La combinación de estas mejoras visuales con las nuevas características inteligentes hace que Apple Maps en iOS 26 sea mucho más que solo un cambio estético con Liquid Glass. Existe un evidente esfuerzo por crear una app que se adapte al usuario, que anticipe sus necesidades y que le entregue información útil sin complicaciones. Addicionalmente, ahora Apple Maps cuenta con un widget que facilita el acceso rápido a la información desde la pantalla principal, reforzando su integración con el ecosistema iOS y potenciando el uso diario.

En definitiva, iOS 26 representa un paso sólido para Apple Maps que puede finalmente captar la atención de usuarios que por años prefirieron Google Maps, sin perder la esencia de simplicidad y eficiencia que caracteriza a Apple. La experiencia ahora es más personal, amable y con inteligencia incorporada para mejorar los desplazamientos y la exploración urbana, mostrando que Apple Maps es serio candidato para ser el mapa predilecto en dispositivos iPhone.

¿Será este el año en que muchos usuarios dejen Google Maps para siempre? La apuesta de Apple con iOS 26 está cada vez más cerca de lograrlo.

