Por primera vez, Emma Watson aborda su conflicto con J.K. Rowling

Tras años de tensión pública derivada de las controvertidas declaraciones de J.K. Rowling sobre las personas trans, Emma Watson decidió hablar por primera vez de manera abierta y reflexiva sobre su relación con la autora de la saga Harry Potter.

En una emotiva entrevista para el podcast On Purpose con Jay Shetty, la actriz británica abordó uno de los temas más delicados de su vida pública: cómo reconciliar el afecto por una figura fundamental en su carrera con la profunda divergencia ideológica que las separa.

¿Qué dijo Emma Watson?

Watson, mundialmente reconocida por su icónico papel de Hermione Granger, no evitó el tema ni minimizó sus diferencias con Rowling.

“Realmente no creo que, por haber tenido esa experiencia y mantener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo, signifique que no pueda y no atesore estima a la persona con la que tuve experiencias personales”, expresó.

La actriz hizo hincapié en que las desavenencias no deben borrar los recuerdos compartidos ni el valor de las conexiones humanas. “El cómo decimos las cosas es tan importante como lo que decimos”, señaló.

¿Qué generó el conflicto?

El conflicto entre Rowling y varios miembros del elenco de Harry Potter se intensificó en 2020, cuando la escritora publicó en Twitter un comentario sarcástico sobre el uso del término “personas que menstrúan” en lugar de “mujeres”. “Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Mujeronas? ¿Mujunfas? ¿Mujombres?”, escribió, generando una ola de críticas, por lo que muchos interpretaron como una negación de las identidades trans y no binarias.

Posteriormente, Rowling defendió su postura en un extenso hilo, afirmando que “si el sexo no es real, se borra la realidad vivida por las mujeres en todo el mundo” y asegurando que su intención no era odiar, sino “decir la verdad”.

Sin embargo, sus palabras fueron recibidas como excluyentes por amplios sectores de la comunidad LGBTQ+, y varios actores de la saga, incluidos Daniel Radcliffe y Emma Watson, expresaron públicamente su apoyo a las personas trans.

A pesar del distanciamiento, Watson no cerró la puerta a una posible reconciliación. Cuando Shetty le preguntó si aún desearía entablar una conversación con Rowling, la actriz respondió sin titubear: “Sí. Y siempre lo estaré. Creo en eso”.

“Mi más profundo deseo es que… espero que la gente que no está de acuerdo con mi opinión me quiera, y espero poder seguir queriendo a la gente con la que no necesariamente comparto la misma opinión”, concluyó Watson.

