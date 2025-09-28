David Benavídez afirma que Canelo lo evita porque le tiene miedo

David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), afirmó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha evitado una pelea con él todo este tiempo porque le tiene miedo.

En una entrevista con la revista The Ring, Benavídez explicó que Canelo Álvarez sabe que hay muchas cosas en su estilo que no puede detener y por eso no tiene ningún interés es enfrentarlo.

“Definitivamente me tiene miedo. Si tienes a un peleador hablando tantas tonterías ante ti, por qué no haces de él un ejemplo para el mundo, derrótame en el ring y gana mucho dinero”, dijo.

Canelo Álvarez sigue sin interesarse por los momentos en una pelea con Benavídez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Cuando Canelo pelea ante tipos como Bivol no es capaz de reprimir a esos peleadores tanto como lo hace con los pequeños. En mí ve muchas cosas que no puede detener, no solo ve velocidad, ve poder y ve mucho corazón”, agregó.

Por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles de llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. Además, el tapatío puso como condición que aceptaría la pelea si le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares y con una cláusula de rehidratación porque considera que su rival podría tener ventaja en el peso.

El Monstruo Mexicano aceptó recibir el mínimo de la bolsa y que el tapatío se quedara con casi todas las ganancias con la intención de que le diera la oportunidad, pero lo siguió ignorando y se quejó de la forma en la que Benavídez pidió el combate.

El mexoamericano optó por subir a 175 libras, se convirtió en retador obligatorio y luego en campeón del CMB tras la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón para completar la trilogía con Artur Beterbiev. Por los momentos, Benavídez enfrentará a Anthony Yarde el 22 de noviembre para defender su puesto y después espera pelear con el ruso.

Muchos expertos creen que Canelo Álvarez debería retirarse tras la derrota con Crawford. Crédito: David Becker | AP

En cambio, Canelo Álvarez ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer. De hecho, en su reciente pelea contra Terence Crawford -quien subió dos categorías para enfrentarlo- perdió su campeonato indiscutido de 168 libras.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

