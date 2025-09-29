Arrestan en Durango a la mamá y padrastro de Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética

Autoridades de Durango detuvieron a la Paloma Jazmín “N” madre de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió tras someterse a una cirugía estética, y a su padrastro, el cirujano plástico Víctor Manuel “N”, señalados como presuntos responsables del procedimiento que derivó en la muerte de la menor.

La captura se realizó el sábado en Durango, después de que un juez girara órdenes de aprehensión. La fiscal Sonia Yadira de la Garza informó que ambos fueron puestos a disposición judicial y enfrentan acusaciones por omisión de cuidados, falsificación de documentos, usurpación de profesión y encubrimiento. Además, la fiscalía investiga la probable comisión de homicidio culposo, pendiente de confirmación con los resultados periciales.

Padre no fue consultado para cirugía a Paloma Nicole

De acuerdo con la indagatoria, la cirugía fue practicada sin el consentimiento del padre de la menor, Carlos Said Arellano, quien denunció que su hija fue operada por el padrastro y con autorización de la madre. El acta de defunción reportó la causa como “enfermedad”, lo que, según el denunciante, buscaba encubrir la verdadera razón del fallecimiento.

Durante la investigación se descubrió que se manipularon documentos médicos y se proporcionó información falsa para mantener al padre al margen, como una presunta prueba positiva de COVID-19.

La fiscalía solicitará prisión preventiva contra los detenidos mientras se desahogan las pruebas.

El caso provocó indignación social y abrió el debate sobre la regulación de la medicina estética y la violencia estética en adolescentes.

Suspenden a cirujano que operó a Paloma Nicole

Organizaciones civiles exigieron sanciones ejemplares y el gobernador Esteban Villegas aseguró que no habrá privilegios para los responsables.

En paralelo, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) informó que Víctor Manuel “N” fue suspendido como parte de un proceso ante el Comité de Ética para determinar si incurrió en mala praxis.

El padre de Paloma Nicole convocó a una marcha pacífica en Durango para exigir justicia y honrar la memoria de su hija. La manifestación fue programada este sábado por la tarde bajo el lema de #JusticiaParaPalomaNicole y #NiUnaMás.

La fiscalía estatal continúa con las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar responsabilidades adicionales, mientras crece la presión social para que el caso marque un precedente en la protección de menores frente a procedimientos médicos de riesgo.

