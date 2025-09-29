Así se disputarán los playoffs de las Grandes Ligas 2026
La ronda de Comodín comenzará a partir de este martes con el duelo entre Yankees vs. Red Sox
La postemporada de la MLB 2026 arranca este martes con la Serie de Comodín (Wild Card Series), donde ocho equipos se juegan su pase a la Serie Divisional en un formato al mejor de tres partidos.
Así quedarán los emparejamientos para la ronda de Comodín en los playoffs 2026:
Yankees vs Red Sox: el clásico que abre octubre
El gran atractivo de esta primera ronda será el duelo entre los New York Yankees y los Boston Red Sox, dos rivales eternos que se medirán en el Yankee Stadium.
Los Yankees se quedaron con el primer puesto del comodín y deberán luchar contra Boston. Los Red Sox ganaron la serie particular 9-4 ante los Yankees en la temporada regular.
Guardians vs Tigers: revancha en la División Central
Los Cleveland Guardians recibirán a los Detroit Tigers, un duelo directo de la División Central de la Liga Americana.
Cleveland recortó una distancia de 15 juegos de ventaja y logró meterse a postemporada. Los Tigers, que dejaron escapar una ventaja cómoda en el cierre de temporada, buscarán revancha con Tarik Skubal al mando.
Dodgers vs Reds: Shohei Ohtani va por su debut en playoffs
En la Liga Nacional, Los Angeles Dodgers reciben a los Cincinnati Reds, que entraron a la postemporada en la última jornada tras dejar fuera a los Mets.
Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, llegan con récord de 93-69 y con Shohei Ohtani listo para debutar como lanzador en playoffs.
Los Reds intentarán sorprender con un roster joven y agresivo en el plato y sobre las bases.
Cubs vs Padres: dos equipos con historias opuestas
El otro cruce de la Nacional será entre los Chicago Cubs y los San Diego Padres.
Los Cubs regresan a la postemporada por primera vez desde 2020 con una alineación profunda que incluye a Pete Crow-Armstrong, Kyle Tucker y Dansby Swanson.
Los Padres se apoyan en estrellas de peso como Fernando Tatis Jr. y Manny Machado y la revancha tras quedar fuera ante los Dodgers en 2024.
Mientras tanto, cuatro equipos evitarán la ronda de Comodines y esperan en la Serie Divisional gracias a sus récords de élite:
Toronto Blue Jays y Seattle Mariners en la Liga Americana. Milwaukee Brewers y Philadelphia Phillies en la Liga Nacional.
Fechas clave de la postemporada MLB 2026
- Serie de Comodín: 30 de septiembre al 2 de octubre (ESPN)
- Serie Divisional: 4 al 11 de octubre (NL en TBS, AL en FOX/FS1)
- Serie de Campeonato: 12 al 21 de octubre (NL en TBS, AL en FOX/FS1)
- Serie Mundial: 24 de octubre al 1 de noviembre (FOX)
