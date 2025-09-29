Muere un policía en Kansas tras recibir un disparo en operativo por violencia doméstica

La madrugada del domingo, el sargento de policía de Hays, Scott Heimann, perdió la vida luego de ser alcanzado por un disparo cuando participaba en un operativo por violencia doméstica en el oeste de Kansas.

Heimann, quien se había incorporado al cuerpo policial en 2016, fue trasladado por aire a un hospital, pero no sobrevivió a las heridas, confirmó la Oficina de Investigación de Kansas (KBI).

El hecho se originó poco antes de la medianoche del sábado, cuando una mujer huyó de la casa del sospechoso en Hays, una localidad de unos 21,000 habitantes ubicada a 322 kilómetros al oeste de Topeka.

La víctima denunció que, mientras intentaba escapar, el sospechoso la embistió con su camioneta, lo que activó la movilización policial.

Emboscada y disparo mortal

Alrededor de las 2 de la mañana del domingo, Heimann y un agente de la Patrulla de Carreteras de Kansas estaban estableciendo un perímetro de seguridad cerca del patio trasero de la vivienda cuando un disparo proveniente del interior impactó al sargento.

El sospechoso permanecía atrincherado en la casa en ese momento, detalló la KBI.

Durante las horas siguientes, las autoridades intentaron negociar con el hombre. También emplearon gas, proyectiles para abrir ventanas y un dron de vigilancia en un intento por poner fin al enfrentamiento.

Finalmente, cerca de las 6:15 a. m., los agentes ingresaron en la vivienda y hallaron al sospechoso muerto por aparente suicidio. La KBI aclaró que los oficiales no realizaron disparos durante el ingreso.

Kansas, golpeado por la violencia contra policías

El jefe de policía de Hays, Don Scheibler, lamentó la pérdida y destacó la labor de Heimann:

“Se nos recuerda trágicamente que los agentes de policía sirven y protegen a sus comunidades poniendo la vida de los demás por encima de la suya”.

Con esta muerte, Kansas suma cuatro agentes caídos en el cumplimiento del deber en apenas tres meses:

27 de junio: Brandon Gaede, subsheriff del condado de Phillips.

Brandon Gaede, subsheriff del condado de Phillips. 26 de julio: Elijah Ming, ayudante del sheriff del condado de Wyandotte.

Elijah Ming, ayudante del sheriff del condado de Wyandotte. 26 de agosto: Hunter Simoncic, oficial de policía de Kansas City.

Hunter Simoncic, oficial de policía de Kansas City. 22 de septiembre: Scott Heimann, sargento de la policía de Hays.

